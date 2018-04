Dos policías mujeres de Beni cumplían un arresto con sus bebés

Una fotografía que circuló en las redes sociales refleja a dos agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) en calidad de arrestadas, sentadas sobre una colchoneta junto a sus hijos.

Ante esta situación, representantes de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo esperan un informe sobre este caso, que causó comentarios negativos contra la institución policial en las redes sociales.

“No ha habido maltrato, se ha querido ver como si se estuvieran violando los derechos humanos y no es así. Me parece que lo hicieron de manera premeditada”, dijo Mario Cata, comandante de Beni. Las agentes estaban arrestadas por no realizar ejercicios físicos.

El reglamento indica que cuando hay desobediencia a una orden directa se puede aplicar una sanción y, en este caso, fue el arresto por 24 horas, pero que por “su condición (madres lactantes) se determinó que la medida sea cumplida en horario de oficina y sin realizar ningún tipo de trabajo operativo”.