Dos expertos plantean proyectos de puentes para unir a la capital con Porongo

Dos especialistas en ingeniería de estructuras y puentes y en arquitectura, por separado, lanzan propuestas para construir puentes y una autopista colectora metropolitana para unir a los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Porongo, La Guardia, Warnes y Montero.

El arquitecto y exsecretario de Planificación de la comuna cruceña Edmundo ‘Mundi’ Farah propone una autopista colectora metropolitana, desde la zona sur hacia el norte de la ciudad, con cuatro o cinco carriles de un lado a otro.

Según la propuesta, la estructura de la autopista debe ser de 40 metros de ancho y se puede levantar en los diques de contención que hay en el río Piraí (uno de ellos está ubicado en la orilla del río y el otro en el cuarto anillo), cuya dimensión está entre 3 y 4 metros de alto para proteger la ciudad de posibles inundaciones.

De hacerse viable esa propuesta, según Farah, se deberá construir “un verdadero dique de protección”, porque, a su entender, primero se debe preservar la vida de los habitantes de la capital cruceña sin que eso signifique dejar de lado el medioambiente y las políticas de urbanismo, además permitirá poner fin al problema del tráfico de la ciudad porque a partir de la construcción de la autopista colectora metropolitana se podrá levantar viaductos cada dos kilómetros para descongestionar el tráfico de vehículos.

De acuerdo con la propuesta, un puente se podría construir en la zona de la avenida Roca y Coronado, otro sería el puente Bicentenario -que el gobierno municipal de Porongo- y un tercer puente en el km 6.

“Esta autopista cuidará que el río nunca más se desborde e inunde la ciudad, además permitirá que el vecino, que, por ejemplo viene de la Villa Primero de Mayo, no tenga que esperar dos horas para cruzar la ciudad”, explicó el arquitecto.

En opinión de Farah, la comuna cruceña no debe oponerse a la construcción del puente Urubó Village, que plantea el grupo empresarial con el mismo nombre y que demandaría una inversión de $us 17 millones.



Por su lado, la universidad Gabriel René Moreno, a través del responsable de la Dirección de acreditación Académica y experto en ingeniería de estructuras y puentes, Gustavo Coimbra, también lanzó una propuesta para unir a Santa Cruz de la Sierra con Porongo, a fin de empezar a construir la región metropolitana.



El planteamiento que hace Coimbra está referida a la construcción de dos puentes sobre el río Piraí, uno en el sexto anillo de la zona sur y otro también en el sexto anillo de la zona norte.



A decir de este docente, se debería completar el sexto anillo pasando el Piraí, es decir, por la jurisdicción del Porongo para así conectar a lo que ya construyó Santa Cruz de la Sierra.



“Al analizar técnicamente esta solución de embovedar o tapar dos kilómetros del canal del cuarto anillo, para constituirse en la plataforma o vía del sexto anillo, significaría en otros términos, la ejecución de un puente de 2 km de longitud y de 25 metros de ancho. Esto generaría las dos fajas de tránsito, más la ciclovía”, explicó Coímbra y agregó que el proyecto, por sus características de diseño y estructura sería de igual costo que la ejecución de dos puentes sobre el río Piraí, y generaría un “anillo perfecto”.



En análisis de la ley



El proyecto de ley que presentó el gobernador Rubén Costas a la Asamblea Legislativa Departamental para hacer viable la propuesta de Plan Metropolitano de Transporte, elaborado por la cooperación japonesa JICA, contempla la construcción de un puente paralelo al Foianini. Dicho proyecto de ley está siendo analizado por la Comisión de Gobierno y se prevé que en la próxima semana pueda ser sometida a debate en el plenario.



Para hacer viable la propuesta que lanzó el gobernador, se requiere de un acta de entendimiento entre las autoridades de Santa Cruz de la Sierra y Porongo, aseguró el abogado y asambleísta José Luis Santistevan (Demócratas).

En la Gobernación, miembros del ejecutivo dicen que no es necesaria el acta de entendimiento, pero Santistevan aclaró que el tema del medioambiente es una competencia concurrente que atañe a los municipios, por lo que se requiere el acta de entendimiento.