Distribuirán 1,8 millones de dosis contra la gripe

Ante la epidemia de influenza, que se ha cobrado la vida de 11 personas en lo que va del año en Santa Cruz, las autoridades han reforzado las acciones de prevención del mal y anuncian la distribución de 1,8 millones de vacunas a todo el país, de las cuales 400.000 serán para Santa Cruz. El plan es comenzar a aplicar las dosis en la primera semana de mayo.

De hecho, la situación de la epidemia reunió ayer en Santa Cruz a autoridades del Ministerio de Salud, del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y de otras instituciones para coordinar la campaña de vacunación y otras acciones.

El director general de Servicios del Ministerio de Salud, Rodolfo Rocabado, informó de que las dosis están llegando al país la próxima semana y luego se procederá a la distribución para que la campaña empiece en la primera semana de mayo. Se trata de la vacuna trivalente, porque protege contra tres tipos de gripe (A H1N1, A H3N2 y B). Las dosis son para las personas de los grupos de riesgo, es decir, niños de seis meses a dos años, embarazadas, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades de base, como hipertensos, obesos, inmunodeprimidos, con órgano trasplantado y otras, explicó Rocabado.

La autoridad llamó a la población a aplicar las medidas higiénicas, como el lavado de manos y el uso de alcohol en gel; los filtros de prevención; acudir al médico tras los primeros síntomas del mal, pues todo esto es crucial para cortar la transmisión del virus y evitar casos graves. “La gripe es una enfermedad que siempre ha estado presente y la circulación viral no ha cambiado con respecto a los otros años, tenemos los mismos virus, el A H1N1, el A H3N2 y el tipo B. Las medidas que debemos aplicar son las mismas”, expresó.

Según datos del Ministerio de Salud, el número de casos positivos en el país, que llega a 238, es menor al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 989 casos. No obstante, preocupan las muertes, que hasta el momento suman 11, todas en Santa Cruz. El año pasado hubo seis decesos en todo el año.



Rocabado dijo que el 95% de las personas que fallecieron tenían enfermedades de base y no buscaron atención médica inmediata, lo que demuestra que el virus complica la enfermedad de base si no se recibe tratamiento oportuno. “¿Qué mensaje debemos dar? Que las personas con males crónicos, de la tercera edad y niños inicien el tratamiento dentro de las 48 horas de los primeros síntomas”, indicó Rocabado.

Para ello, el Ministerio de Salud distribuyó 200 tratamientos.



Las medidas



Por otro lado, brigadas del Sedes visitaron algunas unidades educativas públicas para enseñar a los niños la importancia del lavado de manos y del uso del alcohol en gel para prevenir la gripe. También acudieron a lugares de alta concentración de personas.

Entretanto, la Alcaldía cruceña informó de que 11.000 litros de alcohol en gel fueron distribuidos en 482 unidades educativas este año.

Acuda al médico

Señales de advertencia

La Organización Mundial de Salud (OMS) establece estas señales de advertencia para la influenza. Esté atento y acuda al médico si presenta estos síntomas y signos, o algunos de ellos.



Niños

Respiración acelerada o problemas para respirar, consumo insuficiente de líquidos, dificultad para despertarse o falta de interacción, estado de irritación, fiebre, agravamiento de la tos, llanto, dificultad para respirar y pérdida de apetito.

Adultos

Dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos graves o persistentes, fiebre y tos.