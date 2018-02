Dentro de las mesas de trabajo donde se realizan las explicaciones de los beneficios que traerán los nuevos mercados minoristas La Ramada y Los Pozos, así como el mayorista Abasto, que ya está en funcionamiento, la Secretaría de Movilidad Urbana propone desviar casi una treintena de líneas de micros para garantizar la presencia de compradores.

En las reuniones explicativas el responsable municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, ha sugerido que también podrán acceder las líneas de transporte intermunicipal e interprovincial, por ser parte de la futura red vial metropolitana.

Lo que no se ha contemplado son los sistemas de transporte reducido, como trufis y motocicletas, pues, según el estudio que maneja la municipalidad, solo contribuyen a saturar las vías, siendo los micros los que realizan el transporte masivo, con el 95%. “Esto no quiere decir que estamos cerrados a que no presten servicio los autos de cuatro pasajeros, eso saldrá de las mesas de trabajo donde los vecinos y vendedores deben exponer si hay necesidad”, refirió Ribera.

Sin embargo, esta idea no es del agrado del Sindicato de Micros Santa Cruz porque se trasladará el caos a otras zonas. “Nos sindican de que los micros son los que saturan las calles, no es así, por ello proponemos que solo pasen por estos nuevos mercados las líneas que tienen rutas vecinas y, luego de ver mayor necesidad, podemos meter otras líneas”, indicó Aldo Terrazas, ejecutivo sindical.

El dirigente de los gremiales minoristas, Róger Labardens, espera que los micros sean suficientes para trasladar clientes, pues por el mercado La Ramada, de la avenida Grigotá, pasan 48 líneas, preocupación que la hará conocer en las mesas de trabajo.

La Ramada

Por ser el mercado más grande, La Ramada tendrá una flota de micros que moverá 22.000 pasajeros por hora y, según la sugerencia de Ribera, serán 26 las líneas de transporte urbano y seis provenientes de los municipios de La Guardia y El Torno. Las líneas propuestas son: 12, 25, 26, 49, 50, 84, 87, 88, 48, 66, 90, 61, 2, 20, 63, 65, 120, 121, 115, 101, 116, 52, 123, 46, 7 y 86.

Ribera garantizó a los gremiales que los micros llevarán clientes de los 12 distritos urbanos y será conectado con otros 30 mercados. Como este mercado será trasladado a fines de marzo, las calles de acceso están pavimentadas.

Los Pozos

En este mercado, situado en la avenida Alemania, casi octavo anillo, las vías de ingreso están pavimentadas, solo falta que sean señalizadas. Según Ribera, la propuesta es que por este centro de abastecimiento pasen 24 líneas de micros urbanos y cuatro interprovinciales, pues tiene acceso fácil desde el Norte Integrado.

Mayorista

Este mercado comenzó a engranar el proceso de manejo del comercio, entre ellos el transporte de micros, donde prestan servicio 11 líneas y llegan hasta él minibuses desde La Guardia y El Torno.