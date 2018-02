Dirigentes anuncian movilizaciones antes del reinicio de clases

Los maestros urbanos y rurales garantizan el inicio de las clases, pero no su continuidad, toda vez que anuncian medidas de presión para exigir al Gobierno la atención a sus demandas.

El dirigente del magisterio urbano de Santa Cruz, Saúl Ascárraga, indicó que su sector se ha declarado en estado de emergencia, exigiendo al Gobierno respuesta a un pliego petitorio, que incluye incremento al presupuesto para la educación y la dotación de más ítems.

“Se inician las labores educativas y también arranca el proceso de movilización, lo que significa que si en dos semanas no se instalan las mesas de trabajo y no se abre el diálogo, se puede venir un paro de 24 horas”, advirtió Ascárraga, quien aseguró que el Gobierno no acompaña el nuevo modelo educativo con materiales de apoyo a los maestros ni la dotación de ítems.

El representante del magisterio rural, Miguel Abasto, indicó que han observado el proceso de institucionalización de cargos y exigen que ningún maestro se quede este año sin enseñar, pues recibieron quejas de algunos directores que no ganaron la compulsa, que han quedado sin puestos en unidades educativas, por lo que piden su reubicación, ya sea en la misma escuela donde se desempeñaban o en otra de la zona. “Si ningún profesor queda sin cargo, no habrá medidas, de lo contrario, no tenemos otra opción”, advirtió Abasto, aclarando que aún no han pensado en un paro.

Al respecto, el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Salomón Morales, indicó que en el quinto encuentro realizado a fines del año pasado, los maestros ratificaron la vigencia del modelo educativo, por lo tanto, ve afanes de protagonismo por parte de la dirigencia local, toda vez que próximamente habrá elecciones en el sector.

Morales dijo que como autoridad educativa tiene la obligación de garantizar el derecho de los niños a la educación, establecido en la CPE, por lo tanto, el maestro que no asista a clases tendrá descuento en su salario.

Sobre el tema de los ítems, el ministro de Educación, Roberto Aguilar, anunció que este año se distribuirán 3.000 cargos en todo el país. “Este año va será histórico porque vamos a entregar 3.000 ítems”, dijo Aguilar. En la gestión pasada crearon 2.500 cargos.