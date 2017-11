Directora es agredida con tijera por padre de familia

Hace 4 horas

La directora de la unidad educativa Bolivia-Holanda, Marlene Raquel Chávez Vargas, denunció haber sido objeto de agresión con una tijera de parte del papá de un niño de 11 años de nivel primario que fue suspendido por una conducta agresiva a sus compañeros de ambos sexos.

La educadora denunció ante las autoridades que el padre del niño acudió al centro y de forma agresiva se dirigió a la dirección, donde la ofendió de manera verbal. “Incluso levantó una tijera, me cortó parte de mi blusa y me hizo una cortadura en mi mano derecha. Fue en el forcejeo”, dijo la directora, que llamó a la Policía.

Los agentes de la zona de Los Lotes aprehendieron al padre y fue presentado ante un juez e imputado por el fiscal Rony Mendizábal por el delito de amenazas.

La jueza Ximena Flores dictó medidas sustitutivas a favor del denunciado, pero le prohibió acercarse a la directora del centro educativo y lo conminó a respetar los derechos.

El hecho sucedió el viernes, cuando el niño cumplía la suspensión de tres días por malos tratos a compañeros de ambos sexos a quienes amenazaba con una navaja y ofendía de manera constante.

La titular de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, Roxana Ortiz, ya tomó conocimiento e instruyó una indagación y hará comparecer al padre ante los jueces de la niñez y adolescencia.

La subdirectora de Educación Urbana Albina Abasto, manifestó que pedirán informes y que un padre no puede actuar así y debe ser un ejemplo para su hijo. La Fiscalía dio garantías a la directora de la unidad educativa.