Detención domiciliaria, arraigo y fianza por muertes en alcantarilla

Carlos Alberto Arancibia Melgar, el responsable de la obra que ejecutaba la empresa EJE Srl en el tercer anillo externo, donde murieron dos personas, recibió medidas sustitutivas a la detención preventiva por el homicidio culposo que le acusó la Fiscalía.



El juez Martín Camacho ordenó que Arancibia sea arraigado, se presente una vez a la semana ante la Fiscalía, pague una fianza de Bs 30.000, guarde detención domiciliaria sin escolta policial, desde las 21:00 hasta las 6:00 y que todos sus bienes sean anotados preventivamente, ante la posibilidad de que al final del juicio que se debe desarrollar sea encontrado culpable y sus propiedades sirvan para ayudar a las familias de los fallecidos.



El Ministerio Público pidió la detención preventiva en el penal de Palmasola, argumentando que Arancibia fue quien ordenó a los hermanos Carmelito (33) y René (26) Cossío Rodríguez ingresar a la alcantarilla de Saguapac y que no tuvo la previsión de observar que ambos no tenían la vestimenta adecuada para realizar un trabajo en estos ductos.



Sin embargo, en su defensa material el procesado dijo que él nunca ordenó el ingreso de los trabajadores a la alcantarilla y que cuando fue interrogado por el juez Camacho, calificó como una irresponsabilidad de René haberse metido al ducto e intentar realizar el taponamiento de los colectores, cuando en realidad el trabajo que EJE Srl debía realizar, y para lo cual firmó un contrato con la cooperativa de agua, es a cielo abierto y lo demás tiene que ser monitoreado por los especialistas de Saguapac.



“El lugar donde nosotros teníamos que realizar los trabajos está a 40 metros de la alcantarilla, no me siento bien hablando de una persona que ya falleció, pero él (René) actuó irresponsablemente”, apuntó el sindicado durante la audiencia y agregó que luego no pudo evitar que Carmelito se meta al ducto y termine falleciendo.



Arancibia recordó que salvó la vida de un funcionario de Saguapac que al ver lo que sucedía quiso ayudar y estuvo a punto de desmayarse y caer en la alcantarilla, si no hubiera sido por que él lo sacó jalándolo de los brazos.



Habló Saguapac

Emilio Vargas, jefe de Comunicación y Medios de Saguapac, dijo que la empresa EJE Srl, que ellos subcontrataron para los trabajos en el tercer anillo, no es una firma fantasma y que tiene toda la documentación en regla.



Vargas mostró a la prensa la matrícula de comercio y el NIT, entre otros documentos. Dijo desconocer si los representantes de la firma cuestionada tuvieran vínculos con la cooperativa.



Al final de audiencia, el fiscal Cirilo Chambilla indicó que se analiza incluir en las investigaciones por el homicidio culposo a Saguapac y señaló que en los siguientes días se definirá a quienes se citará a declarar.