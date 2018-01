Despiden a funcionaria municipal que denunció cobro de aportes

La funcionaria de la Alcaldía cruceña, Ruth Alderete Peña, se declaró ayer en huelga de hambre, luego de recibir su memorándum de despido. Alderete, que hasta ayer se desempeñaba en el centro de salud 25 de Diciembre, exige explicaciones a la Alcaldía sobre su despido y denuncia haber dado aportes a la agrupación Santa Cruz para Todos y al concejal Rómel Pórcel.

“Son seis años que llevo trabajando en la Alcaldía y no me explico a qué obedece este despido. No tengo ninguna llamada de atención. No es justo que me hagan esto, no entiendo por qué. He cumplido con los aportes a la agrupación Santa Cruz para Todos y al concejal Rómel Porcel”, dijo Alderete, quien asumió la extrema medida en el centro de salud 25 de Diciembre.

Al respecto, el concejal Porcel negó cobros a beneficio personal, pero sí reconoció que se hacen aportes para la agrupación política. “Ellos entraron con mi aval político y por política saldrán”, dijo Pórcel, al ser consultado sobre el caso de la funcionaria que se declaró en huelga de hambre.

Alderete recibió el apoyo de sus compañeras de trabajo, que protestaron por el despido.