Pasada las 4:30 de ayer, tal como se había anunciado, más de 2.000 funcionarios municipales y gendarmes, acompañados desde cierta distancia por un centenar de policías, despejaron las aceras y camellones de las cuatro avenidas que se cruzan en la rotonda del Plan Tres Mil, lugar donde en los últimos meses se asentaron alrededor de 1.500 vendedores informales, los que se resisten a ser reubicados en seis mercados del distrito 8.

Las escuadras de gendarmes, ataviadas con vestimentas antimotines, se ubicaron en las avenidas Principal, El Mechero y La Campana, sitios preferidos de los comerciantes que ofrecen sus productos en los espacios públicos, los cuales se harán respetar, así indicó la presidenta del Concejo Municipal Angélica Sosa, que visitó la zona cuando estaba consolidada la desocupación.

Si bien en el inicio del operativo, por ser de madrugada, no hubo resistencia de parte de los vendedores, al aclarar el día se inició la actividad, apareciendo pequeños grupos de comerciantes que expresaron su molestia, aduciendo no contar con otra fuente de trabajo para subsistir, por lo que pidieron a Sosa que les construya un mercado especial.

Los dueños de los inmuebles de la zona del Obelisco también se enfadaron, aunque admitieron que son propietarios de los negocios que en muchos casos ocupan las aceras, lo que permite el asentamiento de los comerciantes informales, con los que se complementan al hacer de las veredas verdaderos mercados.

Comerciantes



En la avenida El Mechero, en horas de la mañana, la oferta de productos de la canasta familiar es grande, pues llegan camiones con papa, cebolla, zanahoria, yuca, plátano y otros, donde hacen sus compras las amas de casa que llegan en micros y minibuses de zonas más alejadas, pues el transporte público, en meses pasados, se resistió al reordenamiento que intentó imponer la Secretaría de Movilidad Urbana.



“Se han colocado barricadas para que los micros y minibuses no lleguen a la rotonda y circulen por calles a dos cuadras, también controlaremos las paradas ilegales de trufis; no permitiremos que reincidan en retomar las rutas con violencia como lo hicieron la anterior vez cuando quemaron las señalizaciones, por lo cual hemos iniciado procesos judiciales”, dijo Rolando Ribera, responsable de Movilidad Urbana.

La Dirección de Espacio Público participó de la operación con 180 funcionarios, que por turnos de 12 horas vigilarán que no sean ocupadas las vías y aceras. “Habrá personal permanente en las veredas de las calles despejadas, por ello hemos alzado los mesones de venta de carne y otros muebles que señalaban los puestos improvisados”, anotó Gil Antonio Saucedo, uno de los responsables de esta dirección.



A la Secretaría de Gestión Urbana le tocó desmontar los toldos que de manera ilegal fueron colocados por los vendedores, en especial los que tienen sus ventas en salas alquiladas, acción que fue resistida y criticada por los comerciantes, aduciendo que están al día en sus impuestos de patentes y de viviendas.



“Se hicieron notificaciones previas, pero no han hecho caso, por ello hemos sacado los toldos y demolido alguna construcción fuera de norma en las cuatro avenidas que salen de la rotonda”, indicó Boris Salomón, responsable de Gestión Urbana.



Esta acción no fue del gusto de los dueños de inmuebles, que alzaron la voz y luego pidieron a Angélica Sosa que les devuelvan su material.

“No nos oponemos al reordenamiento, pero que no afecte la propiedad privada, queremos que haya más presencia de los gendarmes para que no se vuelva a llenar de ambulantes esta zona”, dijo Berta Mendoza.



Reclamo



Varias mujeres con sus hijos pequeños en brazos, casi llorando, pidieron a Sosa que les dé un espacio para comerciar, argumentando que los puestos asignados en seis mercados de la zona no reúnen las condiciones de seguridad. “Nos han puesto en estacionamientos que no son garantía para dejar nuestros productos”, anotó Inés Quispe.



Ante el clamor generalizado, Sosa los invitó a una reunión en Parques y Jardines para ver cada uno de los casos, pues se conoció que son 220 los más afectados. Pocos asistieron a la cita. “Tenemos 67 mercados para darles puestos, pero está claro, no dejaremos que ocupen los espacios públicos”, acotó Sosa.



Aseguró que la Alcaldía “no va a retroceder” en la recuperación de los espacios públicos y reiteró que habrá vigilancia permanente en el lugar “los meses que sean necesarios, hasta que la gente tome conciencia de que si no compra productos de la calle no habrá vendedores ambulantes”.



Una nueva reunión fue fijada para este viernes, a fin de conciliar propuestas de construcción de toldos, pero enmarcadas en las normas técnicas.



A las 17:00, hasta la rotonda del Plan llegaron más ambulantes pero no pudieron instalar sus puestos pues los guardias municipales y los policías se lo impidieron. Cerca de las 18:00, un joven arrojó una piedra a un camión de la comuna, lo que ocasionó un incidente en el lugar, pues los uniformados, al intentar aprehender al sujeto, tuvieron que forcejear con un grupo de comerciantes que salieron en defensa del agresor. Al final los policías se llevaron al hombre hasta el puesto policial.

El operativo

4:40, inicio

Unos 2.000 funcionarios municipales fueron desplazados por los alrededores de la rotonda.



5:45, Sacan toldos

Para despejar las aceras se retiran los toldos, lo que provoca roces entre funcionarios y vecinos.



8:50, llegada de Angélica Sosa

La presidenta del Concejo fue a verificar la zona, recibiendo la queja de los vendedores ambulantes y de los dueños de las viviendas.

Sondeos

Silvio Poma

Dirigente del mercado modelo

“Los del mercado Modelo Plan Tres Mil estamos en vigilia para ayudar a la Alcaldía en el trabajo de reordenamiento de los mercados y de recuperación de los espacios públicos. Hemos pedido que no hayan más comerciantes ambulantes en la rotonda del Plan. Todos queremos que la ciudadela sea ordenada y se convierta en un distrito limpio, ordenado y seguro”.

Nancy Cóndor

Vecina del plan

“Vivo a tres cuadras de la rotonda del Plan Tres Mil y ahora se ve el cambio. Antes daba mala imagen el asentamiento de los comerciantes en plena avenida y desde que la Alcaldía intervino la zona, el Plan Tres Mil está cambiando de imagen. Se ve que puede ser una zona ordenada y segura tanto para los que vivimos aquí como para el que nos visita”.

Bertha Quispe

Vendedora de muebles

“Está bien que saquen a los ambulantes de la rotonda, pero ese operativo también nos perjudica a los que tenemos negocios aquí de manera legal y que facturamos porque los gendarmes no nos dejan sacar nuestra mercadería. Así no se puede trabajar, nosotros pagamos por el alquiler de las tiendas, tenemos derecho a trabajar, pero estas prohibiciones nos perjudican”.



Adolfo Guzmán

Zapatero

“Ya era hora que la Alcaldía cruceña recupere los espacios públicos de la ciudad, pero sería bueno que también se logre establecer un lugar fijo para ubicar a todos los comerciantes ambulantes, porque de lo contrario todo el trabajo de reordenamiento será en vano. Al menor descuido de los gendarmes, los comerciantes ocupan las calles y aceras para vender”.