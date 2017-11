Desde el día 15, camiones con productos no podrán ingresar al mercado Abasto

El Concejo Municipal aprobó ayer una ley que prohíbe, a partir del 15 de este mes, el ingreso de vehículos pesados de carga y de descarga al actual mercado Abasto. Ese mismo día empezará el traslado de los comerciantes mayoristas al Mercado Modelo Mayorista, también conocido como Abasto Sur.

La norma, que fue aprobada con 10 votos a favor, también restringe el ingreso del transporte pesado de carga y descarga a todos los mercados municipales e incluso a los centros privados de abastecimientos que están asentados en la jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra. Según la ley, el horario debe ser desde las 21:00 hasta las 6:00.

La nueva normativa no solo establece las prohibiciones para el ingreso de camiones de hasta dos toneladas, sino también los horarios para la carga y descarga de los productos. Asimismo, define las rutas que deben seguir los motorizados que vienen de los valles cruceños, de las zonas norte, este y oeste, y, entre otros, prevé la construcción de una playa de estacionamiento para camiones pesados que transportan productos para la canasta familiar.

La norma también indica que desde el 15 de noviembre está prohibido que los terrenos aledaños a los centros de abastecimientos y que tienen uso de suelo para vivienda, sean utilizados para garaje o estacionamientos.

En el debate

Inicialmente el proyecto fue redactado como ley transitoria para prohibir el ingreso de los vehículos del transporte pesado al actual mercado Abasto, pero el concejal oficialista Rommel Pórcel, durante el debate, planteó que la norma regule a todos los mercados municipales y su colega Jesús Cahuana, que secundó esa idea, propuso que también alcance a los centros de abastecimientos privados.



Por su lado, el munícipe ucesista Johnny Fernández planteó que además de esos sectores se incluya que las prohibiciones también alcancen a los dueños de camionetas y camiones livianos que se estacionan en las rotondas y áreas públicas para comercializar frutas.



Este último punto será normado en otra ley municipal para prohibir la venta de productos y enseres en espacios públicos de la ciudad.

Durante la discusión se hizo cambios a la propuesta original que nació con el título de Ley de regulación de ingreso de transporte pesado de carga y descarga al mercado Abasto y que terminó con el título de Ley de regulación de ingreso de transporte pesado y semipesado a mercados municipales y privados.

Las multas y sanciones



La propuesta original hacía referencias a las prohibiciones, sanciones, inmovilizaciones de los motorizados infractores a la ley, plazos para pagar las multas y la suspensión por seis meses del permiso del ingreso de los camiones infractores.



Sin embargo, la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, planteó que esos temas estén normados en el reglamento, por lo que dio un plazo de cinco días para que el secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, presente el proyecto de reglamento a la comisión Mixta del Concejo.

Esta propuesta fue apoyada por los concejales Jesús Cahuana, Johnny Fernández y Rosario Schamisseddine.

La recomendación para coordinar con la Policía de Tránsito para definir las sanciones, retención de motorizados y qué entidad debe ser la responsable en cobrar las multas no solo la hizo el concejal Fernández, que alertó que si no se toma en cuenta a dicha unidad policial, esta difícilmente cumplirá la ley municipal. Jesús Cahuana también advirtió que el tema de la multas puede servir para que algunos malos funcionarios extorsionen a los infractores.



Al respecto, Sosa dijo que “para no repetir el error” que se cometió con el tema de la fotomulta para los conductores infractores, la Secretaría de Movilidad Urbana y Tránsito deben definir el tema de las multas, consensuando qué entidad emitirá la boleta de infracción.



También quedó pendiente la definición de qué entidad debe emitir las boletas por incumplir el horario establecido para la carga y descarga de los productos y, por ejemplo, por no respetar las rutas establecidas para llegar al mercado Mayorista.



En la sesión también se estableció que, en el reglamento de esta ley, la Secretaría de Movilidad Urbana establezca las dimensiones y tamaños de los motorizados que podrán ingresar al mercado mayorista. Asimismo, deberá plantear las rutas alternas para no saturar el tráfico de vehículos fuera del cuarto anillo.



Al respecto, Ribera explicó que las dimensiones de los camiones ya están contempladas en el proyecto inicial y se basan en el Código de Tránsito.



Las concejalas Loreto Moreno y María Ruth Bravo recomendaron utilizar las radiales o avenidas próximas al sexto anillo como rutas alternas para no congestionar el cuarto anillo.



Antes de la aprobación de la ley, la presidenta del Concejo afirmó que con el traslado de los comerciantes mayoristas a las nuevas instalaciones beneficiará a cerca de 8.000 familias, pues tendrán mejores condiciones para comercializar sus productos.



Según datos del gobierno municipal, a partir del 15 de noviembre más de 600 camiones de alto tonelaje ingresarán al nuevo mercado a dejar los productos de la canasta familiar que abastece a los mercados municipales, distritales y centros de abasto del sector privado.

Luego de estas discusiones, la sesión del Concejo Municipal concluyó después de más de cuatro horas de deliberación.

En la sesión

Jesús Cahuana

Concejal de UCS

“Puede servir para extorsionar”

Cuidado que el tema de la multa que estará contemplada en la norma, sea mal utilizada y sirva para que algunos malos funcionarios extorsionen a los infractores, advirtió el concejal Jesús Cahuana, que planteó que en el reglamento también se defina a qué distancia estará prohibido el estacionamiento de los vehículos de alto tonelaje que dejan productos en los centros de abastecimiento.

Angélica Sosa

Presidenta del Concejo

Pidió coordinar con Tránsito

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, pidió incluir en el reglamento de la ley las dimensiones y tamaños de los motorizados que deben ingresar al Mercado Modelo Mayorista, así como coordinar con Tránsito el tema de la multa y las sanciones. “No cometamos el mismo error que generó el tema de la fotomulta, que nos causó un problema social”, dijo la autoridad municipal.

Rosario Schamisseddine

Edil de Todos por Santa Cruz

“Hay que normar los vehículos”

“Me parece que se debe definir bien el tamaño y la dimensión de los vehículos que ingresarán con los productos a los mercados, porque no vaya a ser que algunos conductores quieran entrar con sus chatas llenas de cargas y encima coloquen canastos grandes llenos de productos, como lechugas, por ejemplo. Este tema se debe definir bien para evitar problemas posteriores”.