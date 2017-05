Desconocidos atropellan y balean a jóvenes futbolistas

Jóvenes que se aprestaban a retirarse de una cancha de fútbol fueron atropellados y heridos con disparos de arma de fuego por desconocidos en un episodio confuso, que es motivo de investigación por parte de la Policía de la zona de Los Tusequis.



Familiares de los afectados revelaron que todo sucedió alrededor de las 21:30 del sábado, adelante del octavo anillo de la avenida 2 de Agosto, zona del cambódromo, cuando un grupo de jóvenes caminaba por la calle después de participar de un partido de fútbol. De un momento a otro apareció un auto color azul sin placa y atropelló a varios de ellos. Ese hecho causó reacción en otros muchachos que atinaron en atacar a pedradas al motorizado, pero descendieron dos sujetos, uno de los cuales usando un arma de fuego hirió a dos personas. Los agresores amenazaban con matar a los del grupo, pero después escaparon sin dejar rastros.



Los heridos con arma de fuego son Julio Tomichá, de 17 años, que sufrió una lesión superficial en la cabeza, y Miguel Barboza (15), que fue impactado en la parte del abdomen y el brazo. Ambos fueron trasladados a la clínica de Ucebol. Carlos Freddy Barboza, padre de uno de los afectados, dijo que se espera que la Policía ubique a los delincuentes que atentaron contra la vida de las personas cuando salían de jugar un partido de fútbol.



Otros heridos, pero con golpes producto del atropello, fueron identificado como Álex Tomichá y su amigo Diego, que fueron internados en el hospital San Juan de Dios, pero, según los médicos, están fuera de peligro.



La Policía tiene su versión

El comandante del distrito policial de Los Tusequis, Jorge Espejo, informó de que, según las primeras pesquisas, los agredidos caminaban por la zona con unas jovencitas, pero que de un momento a otro apareció el vehículo de cuyo interior salieron dos sujetos, uno con arma de fuego y otro con cuchillo, que trataron de llevarse por la fuerza a una de las mujeres, por lo que sus amigos opusieron resistencia y fueron baleados.



La Policía no registra atropello hasta el momento y asegura que los autores escaparon, que no hay pistas de ellos porque el motorizado que estaban utilizando estaba sin placa y no había cámaras de seguridad por el lugar.



El jefe policial manifestó que lamentablemente no hay testigos por la zona que anotaran otras características del motorizado, pero se realizan investigaciones y pronto se ubicará el paradero de los agresores. Mientras tanto, los heridos se recuperan.