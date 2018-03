El fiscal anticorrupción Fernando Mejía se encuentra investigando una denuncia presentada por dos concejales del municipio de Puerto Suárez contra el ejecutivo municipal por, supuestamente, desembolsar 1.650.000 bolivianos para la construcción de capa asfáltica en la terminal de buses de esa zona fronteriza, pero cuya obra no existe.

El representante del Ministerio Público evidenció el fin de semana de que no existe tal obra tal como lo denunciaron los concejales Carlos Santander y María Pinto. No obstante, antes de decidir si presentará o no una imputación formal, el fiscal dijo que verificará la documentación existente.

Según los denunciantes, el desembolso de los recursos fue aprobado mediante la resolución N.º 36/2016.

Luis Alfredo Gómez, abogado del alcalde porteño (Sebastián Hurtado), indicó que la denuncia de los concejales Santander y Pinto no tiene ningún sustento legal. “Esas denuncias demuestran simplemente fines políticos y maliciosos para hacer daño a una gestión municipal", manifestó el jurista.

"Hablan de peculado, de que el alcalde se embolsilló ese dinero, pero se ha demostrado y se va a seguir demostrando durante todo este proceso que no se desembolsó ni un solo centavo”, dijo el abogado