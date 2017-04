Dan 30 años de prisión a un feminicida

Reyes Eduardo Ríos Paredes (34) recibió una condena de 30 años de prisión por haber dado muerte con arma blanca a una mujer, no identificada, que se encontraba de unos ocho meses de gestación.

La pena máxima, conforme al Código Penal boliviano, se dictaminó ayer en un procedimiento abreviado llevado a cabo en una audiencia de medidas cautelares acordada por el Ministerio Público, un juzgado del Plan Tres Mil y la defensa del imputado, que se declaró culpable.

Ríos trabajaba desde hace dos años en la recicladora de chatarra Don Miguel, ubicada en la avenida Paurito, al frente de un mercado, en el Plan Tres Mil. Según las pesquisas, el hombre estaba consumiendo bebidas alcohólicas la noche del viernes en su cuarto hasta que a la 1:00 del sábado llegó la víctima, Daniela Ordoñez Suárez (22), apodada ‘Choca’, y mantuvo relaciones sexuales por dinero.

Le faltó plata

El trato por los favores sexuales de esa noche fue de Bs 40. No obstante, Ríos alcanzó Bs 25 a Choca, lo cual la indispuso y, supuestamente, dio un empellón al sujeto en el afán de exigirle los Bs 15 restantes y sobrevino el hecho de sangre.



Reyes Eduardo, que siempre llevaba un cuchillo cocinero en el cinto, perdió los estribos y asestó una puñalada en el cuello y otra en el tórax a su víctima, que murió desangrada.



El autor confeso manifestó no recordar nada del suceso por su estado de embriaguez, pero luego cargó el cuerpo a una carretilla y lo llevó al fondo de la chatarrería, donde cavó una fosa y lo enterró.



El dueño visitó su negocio el sábado y notó manchas rojizas en el patio y le preguntó a su empleado qué había ocurrido y este contestó que sangre de una gallina que había carneado para su comida.

Empero, el patrón no se tragó el cuento pues al fondo del terreno notó un promontorio de tierra recientemente removido, por lo que sin decir más salió del sitio y avisó a la Policía.

De esa forma se descubrió el feminicidio y que la mujer estaba embarazada de una niña que falleció asfixiada en el vientre al dejar de recibir vitalidad de su madre. La familia de la muchacha retiró ayer el cuerpo de la morgue.