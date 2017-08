Dan 20 años de cárcel al sujeto que cortó las orejas a una mujer

Siete días después de haber cercenado los pabellones auriculares a Valentina Flores Ramos (36), en un arranque vengativo por despecho, Zacarías Bañado Soraide (30) cayó preso la noche del jueves en la Chiquitania y ayer, al mediodía, fue sentenciado a 20 años de cárcel por el delito de tentativa de feminicidio, en un procedimiento abreviado llevado a cabo en un juzgado de Montero.

Todo empezó el 10 de agosto, cuando Valentina Flores llegó por primera vez a Montero procedente de Cochabamba. Su destino era Yapacaní, donde tenía previsto visitar a su hermano y buscar trabajo, pero se durmió en el bus y se pasó hasta la capital norteña. Justo en ese momento Bañado que, al estar enamorado, siempre estaba pendiente de ella, la llamó por teléfono y, como estaba perdida, accedió a encontrarse con él.

Luego, en un taxi fueron por la carretera a Okinawa, donde, en dirección de la cárcel denominada Centro de Readaptación Productiva, se bajaron y Zacarías le confesó sus amores, pero ella lo rechazó, por lo que la atacó con un cuchillo, cortándole ambas orejas.

La mujer sufrió, además, cortaduras en una mano y en una pierna. El agresor se alejó dejando a su víctima desangrándose y quejándose de dolor en un paraje solitario y desconocido para ella. Como pudo se sobrepuso y pidió ayuda.

Una dura experiencia

El sujeto se ocultó en San José de Chiquitos desde su fuga y, la noche del jueves, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, a la cabeza del director Raúl Angulo, lo capturaron en el km 47 de la ruta a San Ignacio de Velasco. Valentina estuvo ayer en la Felcv de Montero y reconoció plenamente a su agresor.

“Sí, ya lo han agarrado”, dijo con cierto alivio. “Ya estoy mejor, pero necesito dinero para mi cirugía (reconstructiva). Además, quiero justicia para ese maldito. Quiero que entre largo tiempo a la cárcel, no cinco años, como dicen. Yo quiero, 30 años para él. Con todos me ha enemistado. Con mis hijas, con mi marido, con mi mamá, con mis hermanas y mis hermanos”, manifestó Valentina, que llevaba puesto un sombrero encima de una pañoleta que le cubría la cabeza hasta el cuello, para no exponer sus partes afectadas.

La mujer negó rotundamente haber tenido alguna relación con Zacarías. “Algunas veces conversé con él. No lo conocía bien. Me agredió porque yo no le hacía caso (a sus pretensiones), estaba enamorado de mí. Dice que yo era su pareja, no soy su pareja, tengo testigos”, indicó.

Bañado se abstuvo de declarar cuando la fiscal Herminia Prado intentó tomarle su declaración formal, pero de todas formas lo presentó a su audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Segundo de Instrucción Penal de la provincia Obispo Santistevan, donde después del mediodía las partes llegaron a un acuerdo para sancionar su conducta con 20 años de prisión.

Zacarías Bañado cumplirá su pena en la cárcel de Okinawa, cerca de donde mutiló a la mujer de su obsesión.

Puede hacerse aquí las cirugías que necesita



Nadir Salaues, médico experto en cirugía plástica, manifestó que la cirugía reconstructiva de los pabellones auriculares que necesita Valentina Flores se puede hacer en Santa Cruz en hospitales públicos, como el Japonés y el San Juan de Dios.



Dichas intervenciones también se pueden realizar en clínicas privadas, pero obviamente el costo es más elevado.

A decir de Salaues, la paciente debe someterse a cirugías en dos o tres tiempos. Se le puede hacer implantes retroauriculares con cartílagos costales o implantes de silicona, y la piel se obtiene con un método expansor para revestir las orejas.