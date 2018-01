DEM tiene linea gratuita para atender emergencias 

El jefe del Departamento de Emergencia Municipal (DEM), Roxney Borda manifestó que su unidad tiene 40 personas trabajando para brindar todo tipo de ayuda a los vecinos afectados por la lluvia.

La línea gratuita 800 12 5050 está habiltada para recibir reportes de caídas de árboles, inundaciones de domicilios, caídas de bardas, rescate de vehículos y otros.

Informó que también se tiene la colaboración de otras unidades como los Bomberos Voluntarios a quienes agradeció por auxiliar al vehículo que quedó atrapado en el túnel de El Trompillo.

Asimismo pidió tomar medidas preventivas como cortar la electricidad en los domicilios donde haya ingresado agua, no acercarse a estructuras precarias o afectadas por la humedad, no circular en vehículos por zonas que no se frecuentan y donde puede haber baches o estar inundadas.