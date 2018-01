Santa Cruz soporta desde la noche del lunes una intensa lluvia que ha provocado daños en vías, ha inundado túneles e incluso ha arrastrado vehículos. Durante esta temporada hay más riesgo de accidentes viales y atropellos por lo que se debe tener mucho cuidado si se transita a pie.

Aquí te ofrecemos una guía para que puedas cuidarte durante la lluvia, si es que estas caminando en la calle.

1. Evita correr si empieza a llover

El apuro por llegar al trabajo o a alguna cita nos puede obligar a no esperar que pare la lluvia y corramos. Cuando lo hacemos la tendencia es mirar hacia abajo para que no nos afecte el agua por lo que no vemos con claridad la vía y un auto puede atravesarse. Camina con cuidado y no corras, que no te mojarás menos por hacerlo.

2. Cruza las calles por los pasos de cebra

Si vas a caminar no cruces la calle por cualquier lugar. Usa el paso de cebra para hacerlo. Si eres conductor respeta este cruce y el semáforo. Usar las señalizaciones evitará cualquier problema y sobre todo los accidentes de tránsito.

3. No trates de cruzar por corrientes de agua

Si finalmente es necesario que salgas de casa evita por cualquier razón las corrientes de agua. La fuerza con la que viene una corriente arrastra incluso vehículos por lo que puede traer graves consecuencias para una persona.

4. Lleva contigo impermeable y una muda de ropa

Un impermeable de plástico puede portarse en la cartera o mochila, igual una polera o blusa para cambiarte si te mojas al llegar a la oficina o a otro lugar donde debes salir. Si tienes paraguas no te olvides de portarlo durante esta temporada.

5. No te resguardes de la lluvia bajo un árbol

Los árboles atraen a los rayos. Además, el árbol es un conjunto de materiales orgánicos (leñosos , hojas, vasos) con mucha agua, que es conductora de electricidad por lo que puede resultar mortal para un humano.