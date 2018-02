El cívico cruceño Fernando Cuéllar hizo una evaluación del paro de ayer en defensa del 21-F y en rechazo a la pretensión del MAS de re-repostular al presidente Evo Morales para que busque un nuevo mandato en las elecciones nacionales de 2019, anunció que en el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) se reunirán en las próximas horas para definir nuevas tareas en defensa de la democracia y del 21-F.

¿Cómo evalúa el paro cívico?

El paro cívico ha sido contundente y exitoso, no solo a nivel de Santa Cruz, sino también a nivel de Bolivia. Hoy (por ayer) se paró Bolivia, le dijo No al Gobierno. No queremos reelección, no queremos que se queden a perpetuidad los gobernantes, por eso creo que el pueblo boliviano tiene que sentirse feliz y contento por haber realizado una actividad tan contundente en el marco del respeto de la ley, de nuestra Constitución y de lo que nos da nuestros derechos como ciudadanos.

Creo que el mundo entero se ha dado cuenta que hay un pueblo que está reclamando por vivir en democracia, por derechos, por garantías y libertades plenas.

¿Cuáles son las próximas tareas a seguir?

Vamos a evaluar en directorio, ahora el presidente se debe a un directorio y se debe a una coordinadora que es donde se discute, trabaja y plantea soluciones a este conflicto que está poniendo en riesgo la democracia de Bolivia. Nos reuniremos la próxima semana para definir nuevas tareas y medidas a seguir.

Sin embargo, el Gobierno nacional califica de fracaso el paro, ¿qué opina al respecto?

Ustedes han sido testigos de la contundencia del paro cívico, no había negocios abiertos, no había clases escolares, no había transporte y lo que se vio en la jornada es a la gente custodiando en las calles y en las rotondas, ¿acaso eso es un fracaso?, los fracasados son los que no cumplen la ley, esos son los que fracasan.

Este paro cívico lo hemos hecho entre todos, es del ciudadano de a pie, de los jóvenes, de las mujeres, de los ancianos, de los campesinos, de los indígenas, de los niños; estuvieron todas las plataformas ciudadanas, las ex promociones; este fue un paro por convicción, por principios y por derecho, nosotros lo que hacemos es por convicción y no por obligación. En este paro participaron todos los sectores sociales que están representados en el Comité y lo hicimos entre todos los bolivianos.

Ellos (el Gobierno) siempre tratarán de desvirtuar y minimizar el paro cívico, pero esta es la respuesta del pueblo, ustedes (por los medios de comunicación) son testigos de que hoy (ayer) salió de manera cívica y fervorosamente a ratificar su voto del 2016, en el referéndum, por lo tanto, pueden decir lo que quieran, estamos defendiendo nuestros derechos y principios y no a personas; lo hacemos por convicción y no por obligación.

Hubo represión policial en algunas zonas de la ciudad...

Voy a pedirle informe y a exigirle las explicaciones correspondientes al comandante departamental de la Policía por las acciones lamentables que hicieron en contra de los ciudadanos que estaban de manera pacífica en la calle, donde había mujeres embarazadas, ancianos y niños y que han sido agredidos por la Policía en forma brutal.

Ese tipo de acciones no lo podemos seguir permitiendo más porque eso es un abuso al derecho que tenemos todos los ciudadanos como es la libre petición y que es un derecho constitucional.