Cruzada contra la rabia alcanzó una cobertura del 34% en la primera jornada

Los esposos Eufemia Linares y Víctor Carvajal, y su hijo Junior, amantes de los animales, aprovecharon que frente a su casa se instaló un puesto de vacunación para hacer inmunizar a la docena de perros que tienen, a fin de que estén protegidos contra el mal de rabia. La familia llevó una por una a las mascotas de distintas edades y razas hasta el centro de salud Sur, donde las autoridades regionales y locales se congregaron ayer para dar inicio a la campaña de vacunación antirrábica, que se extenderá hasta hoy.



Esta fue una de las familias que cumplió ayer con su obligación de hacer inmunizar a sus canes, y las que no lo acudieron tienen hoy la oportunidad de hacerlo totalmente gratis.

Según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes), en la primera jornada se logró vacunar 126.399 perros en toda la ciudad, lo que equivale a un 34% de cobertura. Para el director del Sedes, Joaquín Monasterio, el porcentaje está dentro de lo aceptable, pues está cerca del 40% que se pretendía alcanzar en el primer día, de los 375.837 que se tiene previsto vacunar en la campaña y en las dos semanas de consolidación. Monasterio hizo notar que en las zonas con más riesgo se llegó a un 37%, lo que es considerado positivo. La red centro fue la que tuvo mayor respuesta ciudadana.



Monasterio indicó que hubo algunos contratiempos, como el hecho de que algunos estudiantes no asistieron a vacunar y que la gente no estaba en sus hogares, pero se hicieron los ajustes para que hoy se pueda llegar a la meta prevista.



Esta cruzada se puso en marcha para frenar la epizootia de rabia canina que afecta a Santa Cruz desde hace un año, principalmente a la capital cruceña, donde ya han fallecido tres personas con rabia humana.

La estrategia es la vacunación casa por casa en los barrios con más casos y en puestos fijos en el resto de la ciudad.



El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se dio cita ayer en el centro de Sur para dar inicio a la campaña de vacunación y desde allí pidió a la gente su apoyo haciendo vacunar a todas las mascotas. “La campaña nos dará la certidumbre de que estos seres (perros) estarán protegidos”, dijo Costas.



Los vacunadores estuvieron recorriendo los barrios desde las 8:00, aunque algunos lo hicieron desde antes. La brigada compuesta por los universitarios Gina Ortiz y José Carlos Ferrufino, por ejemplo, hasta las 11:00 ya habían completado la visita casa por casa de las dos manzanas del barrio El Transportista que les asignaron. “Hemos vacunado 25 perros. Estamos desde las 7:15 en la tarea”, indicó Ferrufino.



El funcionario Víctor Flores y la estudiante de enfermería Carmen Rosa Vargas recorrieron los hogares del barrio Antofagasta y hasta las 11:30 habían vacunado a 30 mascotas. Allí, Cristian Ferrufino hizo inmunizar a sus dos perros, de uno y de dos años y medio. “Estaba esperando que vengan las brigadas. No quiero que mis perros se enfermen y se mueran”, dijo Ferrufino.



Para facilitar la tarea de inmunización, los vacunadores colocaban una calcomanía en las casas donde los canes fueron vacunados y donde nadie salía no colocaban nada, pues están serán revisadas a partir de mañana para no dejar animales sin inmunizar.

Ardua labor en los centros

Los puestos fijos también tuvieron bastante concurrencia de gente que llevaba a sus perros para hacerlos vacunar, especialmente a los centros de salud. El centro Los Olivos comenzó su labor ininterrumpida a las 8:00 y en tres horas la enfermera Nelva Araúz ya había aplicado 47 dosis. Hasta allí llegó Dalcy Barrancos con sus perros de nombres Negrito y Leydi. “Vivo por esta zona y quiero garantizar que mis mascotas estén protegidas y también mi familia”, dijo Barrancos.