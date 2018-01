Sin nada de pelos, con una enorme cicatriz y 33 grapas en la cabeza, pero sonriente y feliz, así se lo ve al alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, en una reciente fotografía que puso ayer en su muro, en Facebook, tomada en un hospital de San Pablo (Brasil), donde se puso en manos de especialistas que le extirparon un tumor de la cabeza.



“Estoy enormemente agradecido con todas las personas que de alguna manera me hicieron llegar sus muestras de cariño y palabra de aliento; quiero informarles que la operación fue todo un éxito, me sacaron un tumor de la cabeza, la operación duró nueve horas, a Dios gracias sin complicaciones”, escribió el burgomaestre ayer después del mediodía en el Facebook, informando de que retomará sus funciones a partir de mañana, 1 de febrero.



En contacto con EL DEBER, el alcalde comentó que, aprovechando las vacaciones colectivas en la Alcaldía, viajó a Brasil, donde sufrió un desmayo repentino, además de convulsiones, por lo que fue llevado de emergencia a un hospital, donde los médicos le detectaron un tumor en el cerebro.



Los especialistas le dijeron que si no extirpaban el tumor, corría el riesgo de que este se extienda, agrave su salud y ponga en riesgo su vida, por lo que él decidió someterse a la cirugía de inmediato.



La cirugía fue practicada el miércoles de la semana pasada por un equipo médico a la cabeza del doctor Pascual Passarelli. La operación duró nueve horas. El tumor que se le extrajo midió 3,5 centímetros y, afortunadamente, el resultado de la biopsia indicó que el tumor es benigno.

Cronenbold desconoce qué pudo haberle causado el tumor, pero los médicos le indicaron que el problema pudo haberse generado en su nacimiento o que esté afectado por un aneurisma cerebral.



El alcalde confirmó que retorna al país esta semana para retomar sus funciones en la comuna warneña, pues a pesar de que aún está adolorido, asegura que está en condiciones de trabajar. No obstante, por recomendación médica tendrá que evitar conflictos y mantenerse en calma. Además, debe permanecer en observación y tomar medicamentos.



Para saber cómo evoluciona su salud, deberá volver a Brasil en un mes y medio, manifestó.



Consultado sobre si en algún momento temió por su vida, respondió que sí, pero que nunca perdió la fe en Dios, que “es el mejor médico del mundo y que no cobra honorarios”.



“Quiero agradecer a mi familia por el apoyo, a mis amigos, al equipo del Dr. Pascual Pasarelli y en especial al médico que me sostuvo la mano durante la operación dándome confianza, tranquilidad y fe, su nombre es Jesús. Cuando le pedí que nunca me suelte la mano me respondió: Hijo mis manos siempre están extendidas, el que se suelta sos vos”, agregó.



Licencia

Ayer por la mañana el concejal de Warnes, Juan Pablo Viveros, en conferencia de prensa, indicó que si el alcalde está delicado de salud debería pedir licencia para que se elija a un interino.



Para Viveros, la salud del alcalde “es lo que debe prevalecer”, pero el municipio warneño no puede quedar sin alcalde.



Sobre el tema, el secretario general de la Alcaldía, Fernando Céspedes, indicó que la licencia de Cronenbold y la designación de un alcalde interino no son necesarias, porque Cronenbold está arribando a Santa Cruz mañana desde Brasil. “El alcalde presentó una solicitud de vacación desde el 22 de enero hasta el 2 de febrero”, explicó Céspedes, al resaltar que Cronenbold decidió regresar a sus labores antes de que acaben sus vacaciones. “Gracias a Dios la cirugía del alcalde fue un éxito, se ha recuperado de manera violenta porque es una persona deportista. Él está llegando el jueves a Santa Cruz”, informó Céspedes.

Más del tema

Especialista

El burgomaestre warneño fue operado en San Pablo (Brasil) por un equipo de especialistas a la cabeza del Dr. Pascual Passarelli.



Fe

“Mi vida está en tus manos, Señor, y siempre lo estará”, escribió el 24 de enero, a las 22:33. Tres días después, es decir, posterior a la cirugía, escribió lo siguiente: “(...) Quiero informarles que mi operación fue todo un éxito. (Estoy) Agradecido con Dios por guiar las manos de los médicos que me intervinieron quirúrgicamente”.