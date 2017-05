Crecen los ataques de canes y un joven muere con síntomas de rabia

La rabia canina en Santa Cruz resurge como un problema grave de salud. La muerte del adolescente de 14 años con síntomas del mal registrada ayer (el último caso fue en 2015) y el dato de que en el primer cuatrimestre de este año ya suman 3.500 personas mordidas por canes que son sospechosos de estar infectados con rabia, han puesto en alerta a las autoridades sanitarias. En 2016 un poco más de 7.000 personas fueron vacunadas tras haber sido mordidas por perros con sospecha de rabia. El secretario de Salud de la Alcaldía cruceña, Fernando Mustafá, explicó que la mayoría de los casos corresponden a gente que fue mordida por canes de casas, aunque por lo menos un 30% fue por perros callejeros.

Agregó que incluso vacunaron a dos defensores de los animales que fueron mordidos en el Centro de Control de la Rabia.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Joaquín Monasterio, dijo que se deben esperar los resultados de la biopsia a una muestra que ayer se tomó del cerebro del fallecido, para determinar si su muerte se debió a rabia humana.



Por su parte, Johnny Ruiz, responsable del programa Rabia del Sedes, indicó que está todo listo para vacunar a los padres, dos hermanas y una tía del fallecido, como medida preventiva. Cada uno recibirá una dosis en el ombligo por siete días consecutivos y luego otras tres, con espacio de 10 días.

Campaña de vacunación

Según datos del Sedes, en todo el departamento hay 740.176 canes (382.601 en el municipio capitalino y 357.575 en provincias), de los cuales unos 100.000 son perros callejeros.

El 14 de mayo se pretende vacunar a 458.850 perros en los cinco municipios que presentan mayor número de casos de rabia canina: Santa Cruz de la Sierra (137), Warnes (6), Colpa Bélgica (6), La Guardia (4), que albergan el 64% de la población canina del departamento. También se vacunará en Montero.

Ruiz explicó que la población no solo debe atenerse a la campaña de vacunación antirrábica masiva, pues los canes deben recibir cuatro dosis durante su primer año de vida y luego una vez al año. “Lo que se precisa es voluntad y responsabilidad porque la vacuna es gratuita”, dijo.

Conflicto por control de canes



Tito Sanjinez, presidente de la comisión de salud del Concejo municipal, apuntó contra los defensores de los animales por el incremento de número de casos de rabia canina, que este año ya suman 156, frente a los 39 del año pasado y los 29 de 2015.



“Se oponen a la captura y a la eliminación de animales con sospecha de rabia. Ahora tres de ellos trabajan a la perrera y no dejan cumplir lo que indica la norma. Los controles se realizan esporádicamente y que los defensores de animales deben tomar conciencia de que están en juego vidas humanas”, dijo.



Al respecto, Sandro Fernández, de la Sociedad Protectora de Animales, aseguró que las tres personas que trabajan en la perrera no son de su institución.

“Se deben aplicar políticas como las de Brasil, Argentina y Chile que no tienen casos de rabia hace 30 años, gracias a esterilizaciones masivas, campañas de vacunación y la sensibilización que provoque un cambio de actitud de la población. Hace doce años que se aplica la eutanasia de canes en Santa Cruz y siguen los casos de rabia”, criticó Fernández.

Confirman primer caso de a H1N1

El director de Epidemiología del Sedes, Roberto Torres, informó que se presentó el primer caso confirmado de influenza A H1N1 de este año en Santa Cruz. Este tipo de virus es el más riesgoso y en 2016 se registraron 55 casos, de los cuales 25 derivaron en la muerte de los afectados. Sin embargo, los primeros cuatro meses de este año no hubo ninguno, mientras los de A H3N2 hay 400 y de B1 superan los 50.

El Sedes ya recibió 418.080 dosis para vacunar a las personas que componen los grupos de mayor riesgo que son los niños de seis meses a dos años de edad; embarazadas; mayores de 65 años; enfermos crónicos, con hipertensión, asma, enfermedades cardiacas, diabetes, artritis, males renales y al personal de salud.

El director del Sedes, Joaquín Monasterio, dijo que las vacunas se están distribuyendo y que una vez estén disponibles en todos los centros de salud se informará y se convocará a la población a vacunarse.

En lo que va del año, cinco personas han fallecido en Santa Cruz a causa de la gripe A H3N2, lo que hizo que el Sedes declare alerta roja en el departamento la semana pasada.