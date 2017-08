Crecen los asentamientos de ambulantes en el Abasto

Tras la tragedia que segó la vida de un niño de seis años, poco ha cambiado en el mercado Abasto y sus alrededores. A excepción de unos conos que se le colocaron en la rotonda del tercer anillo y av. Piraí para ahuyentar a los camiones y de un policía que dirige el tráfico, todo sigue igual: prima el desorden por los asentamientos ilegales que han crecido como tentáculos en los alrededores de dicho centro de abasto.

Hace dos años se podía caminar libremente por la acera del tercer anillo interno (frente al mercado), recuerda Marcos Justiniano, vecino de la zona. Pero ahora esto ya no es posible, toda vez que vendedores de ropa usada y otros artículos han tomado la vereda. Los asentamientos van desde la avenida Piraí hasta la altura del surtidor Las Palmas, abarcando más de dos cuadras (grandes), en las que un centenar de comerciantes ofertan sus productos, sentados en el piso o en mesas y toldos improvisados. La mayoría pertenece a la Asociación de comerciantes minoristas 20 de Abril. Algunos aseguraron contar con permiso para ocupar el espacio público.

“Tenemos autorización de la Alcaldía para ocupar este espacio”, dijo una vendedora, que vestía un chaleco verde que identifica a dicha asociación, pero que prefirió el anonimato.

Otro espacio tomado por el comercio informal es el pasillo Galaxia, que ha quedado inhabilitado para el tráfico vehicular ya que hay casetas sobre la calzada.

Algunos vecinos, como Carla Tordoya, mostraron cartas de quejas que han hecho llegar a la Alcaldía, pidiendo que despejen el pasillo y, a pesar de que en algunas tienen respuesta positivas, no se les da cumplimiento.

Asimismo, en el tercer anillo externo, vendedores de ropa usada y de tomates copan la acera, que está frente a la rotonda y los asentamientos han comenzado a avanzar hacia el comercial Chiriguano. “Estamos solo hasta las seis de la tarde o incluso antes. Nos vamos tras que terminamos de vender nuestros productos. Somos minoristas”, dijo una comerciante cuando se percató de la presencia de EL DEBER en la zona.

Ángel Cabrera, dirigente de la cooperativa 21 de Julio, indicó que comerciantes que tienen puestos dentro de los mercados salen a vender a las calles y que por eso se genera el caos en la zona.

El traslado, la solución

Fernando Antelo, secretario de Abastecimiento y Servicios de la Alcaldía, aseguró que su repartición no emite autorizaciones de asentamiento en espacio público y que las ocupaciones, como las del pasillo Galaxia, datan de hace bastante tiempo, mucho antes de que él asuma el cargo. Sin embargo, agregó que el reordenamiento de mercados, que contempla el traslado de ambulantes del Abasto a un mercado en la zona de la Pampa de la Isla y de los mayoristas a otro mercado modelo, permitirá despejar las calles y ordenar el comercio en la zona. “Queremos trasladar este mercado lo antes posible, hasta noviembre o diciembre”, dijo Antelo.



La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, en la sesión del viernes que se realizó en el módulo educativo Los Jororis, dijo ante los comerciantes del Abasto que el traslado a mercados seguros no solo ordenará el comercio, sino que también ofrecerá mejores condiciones a los vendedores y compradores.



Negociado



El concejal Tito Sanjinez (MAS) indicó que el caos ha aumentado debido a un supuesto negociado que hay entre comerciantes, dirigentes gremiales y administradores de los mercados, para favorecerse con la asignación de nuevos puestos en el traslado de los mercados. “Esto se ha hecho un negocio. Hay complicidad entre un servidor público y un gremial sindicalizado”, expresó.



El edil añadió que hay comerciantes que están pagando a los dirigentes para ocupar las calles. “Los administradores no denuncian estos hechos”, dijo.