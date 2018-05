El experto argentino en nutrición animal Guillermo Mattioli disertó en el simposio pecuario latinoamericano que se realizó en el marco de la Agropecruz. Habló sobre La importancia de las vitaminas y minerales en el control del estrés del ganado de corte, ámbito en el que tiene experiencia como producto de sus investigaciones en veterinaria. Él es director del Laboratorio de Nutrición Mineral de la Universidad de La Plata. En la feria pecuaria más grande de Bolivia expuso que la empresa argentina Biogénesis Bagó consiguió producir el paquete de suplementos vitamínicos denominados Adaptador Min y Vit, que ayuda a los animales bovinos de carne y leche a superar el estrés.

¿Sufren estrés los animales?

Es un detalle contundente, pero nadie le prestaba importancia. Desde la perspectiva como docente de fisiología animal observé que no se asumía el tema del estrés en los bovinos, un mal que les afecta igual que a los humanos. En el caso de la persona, al estar en condiciones deprimentes, es poco productiva, bajan sus defensas y se enferma de cualquier cosa, por ejemplo: de un resfrío en pleno verano.

En la investigación sobre el estrés en los animales descubrimos que reducir o suprimir este sentimiento depresivo animal permite aumentar la producción de carne y leche.

En síntesis, un buen manejo, calidad de alimentación y superación del estrés del hato ganadero, significa ganancia para el productor.

Usted descubrió el detalle, ¿cómo se dio la relación con Biogénesis Bagó?

Por razones de costos económicos que significa una investigación de cómo encontrar medios sanitarios para combatir el estrés bovino, recurrí con el proyecto al laboratorio, formulé la propuesta y fue aceptada. Así empezamos a trabajar en este campo. Eso fue hace cinco años. El estudio de campo concluyó con la elaboración de un paquete de complejos vitamínicos, el Adaptador Min y el Adaptador Vit, que son compuestos de las vitaminas A y E, manganeso, cobre, zinc y selenio, que influyen en el combate contra el estrés oxidativo y los trastornos reproductivos y alimenticios del ganado. La explicación es sencilla. Es decir, así como se combate el estrés en el humano, de la misma manera ahora se lo hace con el ganado bovino y sirve para otros animales. Eso, se ha comprobado, permite evitar pérdidas en la producción.

¿En qué circunstancias se debe aplicar esta suplementación?

Desde el momento del destete de la cría. Es ahí donde, como una especie de marca, se define el futuro productivo del ternero. Pero eso no es suficiente. Con solamente aplicar los compuestos vitamínicos, sin tomar en cuenta otros aspectos que convergen en la salud, no se solucionaron los problemas. Se debe incorporar buenas prácticas que garanticen lo que hoy se denomina como bienestar animal para disminuir el estrés que sufren los terneros. Es que si no se atiende este aspecto, y como consecuencia de la desatención, se intensifican los momentos que son estresantes, el animal presentará complicaciones para empezar a convertir los alimentos que va consumiendo en kilos de carne. En el ámbito de la veterinaria también se llegó a detectar una manifestación clínica que se la bautizó como el Síndrome de la no adaptación. Se trata de los animales que, debido al estrés, se niegan a comer y terminan muriendo.

Se debe entender entonces que el productor debe requerir asesoramiento profesional, que no puede proceder con la indicación del paquete de vitaminas...

El uso de suplementos minerales y vitamínicos es fundamental. Cuando están bien formulados, ayudan y dan herramientas para superar situaciones estresantes. Pero, reitero, la suplementación debe ir acompañada de prácticas responsables, que respeten el bienestar animal, en un destete planificado, donde comience a construirse inmunidad desde el pie de la madre, con la aplicación de vacunas contra las principales enfermedades, por ejemplo: la afección respiratoria y la desparasitación. Es recomendable atender el traslado del ternero a un sitio alejado de su madre para la recría, cuidando el periodo de adaptación a la nueva dieta.

En su disertación, usted mencionó el término ‘estrés oxidativo’. ¿En qué consiste?

El estrés oxidativo es el desbalance entra la generación de Especies Reactivas de Oxígeno (ERO) y las defensas antioxidantes, que se origina por deficiencias en procesamiento metabólico de los alimentos que consume el animal. Este es el detalle que permite entender que la nutrición se asocia con la defensa contra el estrés, específicamente contra el estrés oxidativo.

Tradicionalmente los ganaderos usaban moldes de piedra denominados sal, y les iba bien.

¿Por qué ahora se precisa mayores suplementos?

En las tradiciones se esconden pérdidas millonarias en la ganadería. Ya no se puede vivir de tradiciones. Para eso están las investigaciones que impulsan los adelantos. Tampoco antes había grandes plagas. Bueno, el caso es que el cuidado de la salud hoy ya no es problema sanitario, sino productivo.

Otro detalle, así como la selección genética amplió la capacidad productiva de los animales, eso exige mayor calidad de alimento. El pasto que consumen ya no les abastece la suficiente vitamina como era antes, en la época de las tradiciones. Por eso, para producir, hay que acudir a la suplementación.

¿Qué suele aconsejar a los ganaderos?

Que asuman responsabilidades en el control y cuidado de sus hatos, acudiendo a los avances científicos que se vienen dando. Los ganaderos argentinos, brasileños y bolivianos somos muy tradicionalistas en la cría de bovinos. Hay que respetar, claro, las tradiciones, porque forman parte de la cultura, pero ¡ojo!, mucho cuidado, ya que hoy las condiciones son distintas. Antes se lo dejaba suelto al ganado y todo iba bien, no había, incluso, problemas con los impuestos. ¿Alguien pensó alguna vez en cuidar el estrés bovino? No. Ahora se sugiere menos usos de perros y de gritos al ganado, y cuidar la nutrición vitamínica.