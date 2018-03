Costas propone hacer un puente paralelo al Foianini y la Alcaldía dice que se debe pactar

Luego de la polvareda que levantó la escasa comunicación terrestre entre los municipios de Santa Cruz de la Sierra y Porongo por el arreglo del único puente sobre el río Piraí, el Mario Foianini, la Gobernación alzó su voz ayer para dar a conocer el plan metropolitano de transporte, elaborado por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), donde se contempla la construcción de un puente paralelo al existente, con un costo estimado de $us 10 millones.

Pese a que la ruta fue declarada de competencia departamental, autoridades de la Alcaldía capitalina, como el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, alegan que primero debe haber un convenio suscrito entre ambos municipios, además de una ley nacional, que aún no ha sido aprobada por la Cámara de Senadores.

Posición



El gobernador Rubén Costas en persona salió ayer a explicar el proyecto, que además tiene previsto la edificación de otros siete viaductos, como el de La Bélgica, que está por ser licitado, y el del kilómetro 13 a La Guardia, que al ser parte de la carretera hacia Buena Vista, el presidente del Estado, Evo Morales, hace dos semanas anunció el inicio de obras muy pronto.

Costas aclaró que lo que ha motivado hacer conocer este proyecto no se debe a la coyuntura y recordó que esta propuesta forma parte del plan de movilidad urbana que confeccionó JICA el año pasado, del cual participaron más de 19.000 ciudadanos de varios municipios encuestados. El puente propuesto a corto plazo se llamará metropolitano, por ser parte de la ruta 1 metropolitana.

El secretario de Obras Públicas de la Gobernación, Hugo Sosa, explicó que el financiamiento se buscará una vez que sea concluido el proyecto final del puente, el cual debe ser entregado hasta el 24 de septiembre. “Estimamos que hasta la efeméride departamental esté listo el plan para que sea incluido en el POA 2019; luego de sacar la licitación y de darse la adjudicación, el plazo de entrega de la obra será de 18 meses”, dijo Sosa.

Sosa agregó que se ha buscado el sitio más amigable con el medioambiente para construir el nuevo puente, haciendo uso del derecho de vía del existente.

Respaldo legal



El gobernador garantizó el envío a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) para que apruebe el proyecto de ley lo más antes posible, donde se declarará como ruta 1 el actual paso hacia el Urubó.



El asambleísta y abogado municipalista José Luis Santistevan recordó que él fue el proyectista de la Ley departamental 110, del 12 de noviembre de 2015, que declaró de necesidad departamental la creación de la región metropolitana de Santa Cruz, la cual se aprobó por unanimidad en la ALD.



“La norma contempla la construcción de puentes, establecer sistemas de transporte urbano, el tratamiento de residuos sólidos, el desarrollo productivo y otras competencias que son municipales, departamentales y nacionales, pero es necesario que se haga un convenio entre ambas alcaldías para posibilitar la construcción de los puentes”, aclaró el jurista.

Bismarck Kreidler, exconcejal, recordó que en 1998 el extinto empresario Mario Foianini expuso el proyecto de construcción del actual viaducto, para ello debió realizarse un convenio de común acuerdo entre la capital y Porongo para el tráfico vehicular hacia la única urbanización existente pasando el río, Colinas del Urubó.

“El puente fue inaugurado en 1999, del acto participó el entonces presidente Hugo Banzer; ahora veo que debido a la sobreoferta inmobiliaria están pidiendo mayor comunicación”, anotó.

Respuesta



En la rueda de prensa, Hugo Sosa dijo que el puente Foianini es ruta departamental y por ello no es preciso esperar que se dé un convenio intermunicipal para la ejecución del viaducto paralelo; sin embargo, Jorge Landívar lo retrucó asegurando que se debe buscar el mejor sitio y no dar prioridad a una urbanización, cuando hay 150 zonas urbanizadas y comunidades que tienen derecho a comunicarse y sacar su producción a los mercados cruceños.



“Por tomarnos atribuciones que le competen a la Gobernación nos hemos ganado el título de obstruccionistas a la comunicación mediante puentes, pero no es así, la capital asumió el arreglo antes de que se venga abajo, porque nuestros técnicos verificaron el daño en una viga”, sostuvo Landívar.



La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, manifestó que en el debate convocado para mañana, a las 10:30 en el Concejo, deberá salir lo que mejor le convenga a ambos municipios. “No hemos negado la vinculación con Porongo, lo que hemos pensado es en la seguridad vial y en las 1.530 hectáreas del cordón ecológico que tiene el municipio cruceño. El anuncio de empalmar el nuevo puente en el cuarto anillo solo nos compete a nosotros como comuna que debe planificar su desarrollo”, acotó.

Obligados a pactar



Tras hacer pública la propuesta de la Gobernación de construir más puentes sobre el río Piraí, Santistevan dijo que para que la Gobernación

haga intervenciones en el Piraí y se planifiquen obras en la jurisdicción de los dos municipios, debe darse un acta de entendimiento entre las autoridades de Porongo y Santa Cruz de la Sierra.



Explicó que la zona del río Piraí, al ser un área especial, es responsabilidad de los municipios de Porongo y Santa Cruz de la Sierra, así como del Searpi, que autoriza y da los parámetros para que se construyan puentes sobre el río, y también de la Gobernación, que autoriza la licencia ambiental.



“Los límites son imaginarios, porque en un futuro muy cercano, las entidades municipales deberán llegar a un entendimiento para trabajar de manera conjunta en temas relacionados con el transporte urbano, los residuos sólidos, la productividad, etc.”, dijo.

EL DEBER buscó al alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, para conocer su opinión sobre dicha propuesta, pero no pudo ser ubicado.

Porongo alista medidas de presión en defensa del puente bicentenario



Sectores sociales y campesinos de Porongo definieron no adoptar ninguna medida de presión aún y esperar las conclusiones de la reunión que se llevará a cabo este jueves con las autoridades municipales de Santa Cruz de la Sierra y el viceministro de Autonomías, Hugo Siles.

La reunión tiene como objetivo buscar que ambos municipios superen sus diferencias con respecto a la construcción de puentes sobre el río Piraí.



Esa decisión fue aprobada ayer en la reunión que convocó la directiva del Concejo Municipal de Porongo, en el punto donde la Alcaldía pretende construir el puente Bicentenario.



Allí se informaron de los pasos legales y técnicos que dio el gobierno municipal para tener listo el proyecto de construcción del puente.



En la reunión participaron representantes de sectores sociales, campesinos, transportistas y dueños de las viviendas que están asentadas en la zona del Urubó.



Ahí se escucharon varias propuestas, como el de conformar una comisión que se aboque al tema, solicitar una audiencia al alcalde capitalino Percy Fernández para explicarle el proyecto del puente y entregarle la ley que aprobó la Cámara de Diputados, que autoriza la construcción de puentes sobre el Piraí. Otros plantean realizar una marcha pacífica en defensa del proyecto del puente, así como bloqueos de rutas en La Guardia y otros puntos.