Costas anuncia que dejará de pagar ítems de salud desde el 1 de mayo

El gobernador Rubén Costas convocó una conferencia de prensa para denunciar el “acoso y asfixia” económica a la que, según él, somete el nivel central del Estado a la Gobernación y terminó por anunciar que si esta situación no cambia, no se devuelven los recursos de Incahuasi y no se discute un pacto fiscal, la institución dejará de pagar lo que considera gastos del Gobierno central que actualmente asume la Gobernación. Esto significa dejar de pagar unos 1.800 ítems de salud para los hospitales de tercer nivel y de la red provincial de salud, los prediarios para la cárcel de Palmasola, los bonos de vacunación, las contrapartes de las carreteras, el desayuno y almuerzo escolar en 43 municipios y el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para la exploración y explotación petrolera.

Costas explicó que en los últimos tres años (entre 2014 y 2017), se redujeron un 60% los ingresos de la Gobernación, que el Gobierno ha rechazado el pacto fiscal y que las últimas reuniones del Consejo Nacional de Autonomías fueron una burla y ratificó que no asistirá a ninguna otra mientras no se debata la redistribución de recursos de coparticipación tributaria. Tampoco irá a ningún acto del presidente Evo Morales mientras no se soluciones el conflicto por el campo Incahuasi (ver página 6), excepto los alegatos contra Chile en La Haya (ver página 13).

Por ello, Costas exigió la restitución de los recursos que, según él, se han confiscado a los cruceños, caso contrario “la Gobernación no asumirá ningún gasto que no corresponda a sus competencias, al tiempo que iniciaremos la resolución de los convenios con el Gobierno central que supongan un gasto para la Gobernación”.

Las consecuencias

Según Vladimir Peña, secretario de Gobierno de Costas, esto significa que el Gobierno de Evo Morales tiene hasta el 30 de abril para asumir el pago de sus competencias, porque a partir del 1 de mayo se dejarán de pagar. Explica que, debido a la estructura económica del Estado, la forma de distribuir los recursos no cambió con la nueva Constitución y que las gobernaciones tienen menos dinero del que disponían las prefecturas, ya que se ha recortado el Impuesto Directo a los Hidrocarburos. La falta de una redistribución de recursos ha hecho que la economía de las gobernaciones dependa en más del 80% de los ingresos por renta petrolera, básicamente IDH y regalías.

Con la baja de la cotización del gas y el petróleo, los recursos de las gobernaciones bajó, entre 2014 y 2017, un 63%, lo que se traduce en unos Bs 500 millones menos por año.



A ello se suma el congelamiento de cuentas del campo Incahuasi, recursos que significaban el 40% del presupuesto de la Gobernación para 2018 y deja un hueco de Bs 30 millones por mes.

Con la suspensión de pagos de ítems de salud, la Gobernación deja de erogar Bs 150 millones por año; el desayuno y almuerzo escolar significan Bs 20 millones; los prediarios, 25 millones; el bono de vacunación, unos 8 millones, y la amortización de la deuda por el fideicomiso para las contrapartes de las carreteras son unos Bs 20 millones. Consultado sobre si había otras áreas para recortar, Peña explica que en los últimos tres años han disminuido en 1.500 funcionarios su planta de trabajadores y han postergado programas de infraestructura para capear la crisis.



El viceministro de Autonomías, Hugo Siles, que es cabeza de la discusión del pacto fiscal, asegura que Costas parte de una confusión: en ningún momento se ha rechazado el pacto fiscal y la discusión de los fondos de coparticipación son parte de los acuerdos alcanzados. Para él, el problema de Costas es que en la penúltima reunión del Consejo Nacional de Autonomías no dijo nada, no participó del debate y no asistió a la última sesión, donde se tocó el tema de la coparticipación tributaria. “Costas no tiene ningún aporte al debate, porque no nos ha dicho qué parte quiere afectar para la redistribución de los recursos de coparticipación”, dijo Siles, que explicó que esos fondos están destinados a pagos de ítems de salud, educación, Policía, Fuerzas Armadas y pensiones de jubilados. “Se ha demostrado técnica y socialmente que la propuesta de Costas es inviable”, dijo Siles.



Peña no opina lo mismo. “Habrá que preguntarle a Siles cuál es su propuesta, la nuestra está sobre la mesa. Decir que modificar el 5% del presupuesto general del Estado es inviable, es absurdo”, opina.



Para Siles, hay 25 puntos consensuados y en ellos están las alternativas de financiación. Peña aclara que un pacto fiscal es un acuerdo, no la exploración de alternativas. Siles responde que el gobernador debería esperar la cumbre nacional de salud y de seguridad ciudadana, que no puede cortar los pagos de un día para otro porque son acuerdos asumidos. Peña dice que no existe aún pacto fiscal, que no asisten a las reuniones porque no quieren darle el gusto a Siles y aparecer en una foto firmando 25 acuerdos que no configuran un pacto fiscal.



“Nos parece irresponsable. Una cosa es la decisión política y otra son las obligaciones que él tiene. No puede mover absolutamente nada y si lo hace, tendrá las consecuencias que corresponden. Son patrañas, expresiones demagógicas”, acusa Siles.

Para Peña, la situación del Gobierno es cómoda: tiene los recursos de coparticipación para los servicios y la renta petrolera para “las obras de infraestructura, palacios y museos”.

Dimes y diretes

El Gobierno sigue su ruta

Para el Ejecutivo, Costas no tiene moral para hablar de pacto porque no asiste a las reuniones del Consejo de Autonomías.



La réplica

Peña recuerda que el presidente Evo Morales tampoco asiste a esas reuniones y que prefiere incluso jugar fútbol.



En pausa

En la última reunión se dieron 90 días para analizar el avance de los 25 acuerdos y la agenda legislativa.