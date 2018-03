La oficina de correos en Santa Cruz comenzó la atención al público este lunes. En el lugar existen cientos de encomiendas apiladas que hasta el momento no fueron despachas a su destino. Cabe recordar que Ecobol fue cerrado por decisión del Gobierno el pasado 1 de marzo.



EL DEBER llegó hasta el edificio ubicado en pleno centro de la capital cruceña y evidenció que solo existen dos trabajadoras cumpliendo funciones, las mismas que no quisieron dar declaraciones. La atención es normal, pero no hay celeridad, dijeron algunas de las personas que llegaron a esas oficinas para saber la situación de sus paquetes.

#EstasConectado Correos comienza a atender con solo dos funcionarias en Santa Cruz pic.twitter.com/aTETGbhwPH — EL DEBER (@diarioeldeber) 12 de marzo de 2018



A escala nacional, el Ministerio de Obras Públicos comunicó a todos los usuarios de correos que pueden ingresar a la página www.oopp.gob.bo para verificar el estado de sus envíos y de sus paquetes.

El Gobierno nacional, a través del Decreto Supremo 3495, ordenó el cierre definitivo de la Empresa de Correos de Bolivia (Ecobol). Con esto, se dio paso a la creación de la nueva Agencia Boliviana de Correos para reemplazarla.