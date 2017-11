Congelan reubicación de los informales del Abasto hasta que concluya el censo

La Alcaldía dejó en statu quo la reubicación de los vendedores informales y ambulantes del mercado Abasto, ubicado en el tercer anillo, hasta que concluya un censo interno que se hará para saber el número de vendedores que hay en ese centro, el tipo de producto que comercializan y cuántos espacios libres quedaron con la salida de los mayoristas.

Esa decisión fue comunicada ayer por el concejal Jesús Cahuana y el secretario municipal de Abastecimientos y Servicios, Fernando Antelo, tras una reunión sostenida con dirigentes gremiales del Abasto.

Cahuana dijo que mientras no exista la decisión del ejecutivo municipal de trasladar a estos comerciantes a otro lugar no se permitirá que ninguna persona avasalle los puestos. Indicó que 30 gendarmes custodiarán el lugar para evitar estas ocupaciones y anunció que Antelo ingresará a los predios del Abasto para medir los espacios que quedaron libres.

Entre tanto, Antelo anunció que el lunes empezará a realizarse el censo interno de gremiales del Abasto, pues el levantamiento de datos que se hizo fue de los que están en la parte externa de ese mercado. Según dicho censo, 1.400 comerciantes venden en las calles de este centro.

Ambas autoridades hicieron ese anuncio nueve horas después de los enfrentamientos que se registraron en la madrugada de ayer entre los gremiales que tienen sus puestos en el interior del mercado y los informales, que estaban en vigilia en la avenida Piraí, entre tercer y cuarto anillo.

Gremialistas atrincherados

Pasada la refriega entre gremiales, la tensión se trasladó al interior del Abasto debido a los rumores de saqueos, de la llegada de gendarmes para retirar a los informales y de familiares de los gremialistas para defender sus puestos de venta.



A esos rumores también se sumaron acusaciones entre dirigentes gremiales. Margarita Torrico, de la Asociación 24 de Agosto, indicó que los comerciantes mayoristas que se trasladaron al nuevo Centro de Abastecimiento Mayorista no abandonaron sus puestos en el Abasto, sino que dejaron a sus familiares para que los ocupen.

A su vez, Aldo López, dirigente de la Asociación de Productores Campesinos y Comercializadores (Aproca), acusó a Torrico de incitar a los ambulantes e informales para tomar por la fuerza los espacios antes copados por los mayoristas.

En medio del cruce de acusaciones, cada sector hizo caso a la instructiva de sus dirigentes. López, desde su oficina que tiene al interior del Abasto, a través de un megáfono ordenó a sus afiliados cerrar sus puestos para ir a defender a sus colegas del sector del garaje.

Según él, ese espacio lo necesitarán para estacionar vehículos que lleguen con productos adquiridos en el Centro de Abastecimiento Mayorista, que está entre el octavo y noveno anillo y la carretera a La Guardia.



La orden fue acatada por la mayoría de los afiliados a Aproca.



Mientras tanto, los de la asociación que lidera Torrico, poco a poco fueron ingresando al sector de verduras en el bloque del garaje, pero no pudieron avanzar más porque los pasillos fueron cerrados con cajas de madera y mesones.

En ambos grupos había gente con palos.

Pese a la tensión, no hubo enfrentamiento. A las 10:00 llegó un grupo de gendarmes y personal de Abastecimientos y Mercados, encabezados por Antelo y Cahuana. Inmediatamente se entabló el diálogo y una hora más tarde, al finalizar la cita, ambas autoridades abandonaron el lugar, mientras que los dirigentes se encargaron de comunicar el acuerdo.



Los precios de los productos



Los comerciantes del Abasto no descartan que desde hoy se incrementen los precios de los productos debido a que deberán pagar transporte para traer frutas, verduras, hortalizas y granos desde el Centro de Abastecimiento Mayorista.



Así lo manifestaron por separado Blanca Arias, vendedora de frutas, Sonia Gálvez y Nancy Nogales, de verduras. Sin embargo, EL DEBER pudo comprobar que ayer el precio de algunas hortalizas como la zanahoria era mayor al que se vende en el nuevo mercado mayorista.



El miércoles, en el mercado mayorista una bolsa de 9 arrobas de zanahoria costaba Bs 200 y 220, mientras que en el Abasto, entre 260 y 280. Similar diferencia de precios se observó con la remolacha. Las 11 arrobas se vendían ayer en Bs 460 en el mayorista, y en Bs 480 en el Abasto.



Lo que no ha variado son los precios de la papaya, piña y durazno. Los dos primeros productos se venden entre Bs 5 y 10, dependiendo el tamaño y calidad, y el durazno, de Bs 10 a 15.



“Todo lo que estamos vendiendo ahora es la sobra de la carga que compramos antes del traslado de los mayoristas, pero creo que a partir de mañana (por hoy) subirán los precios porque el flete del transporte es caro, además hay que pagar Bs 2 por la descarga de caja o bolsa”, dijo Blanca Arias.