Luego de dos ampliaciones, el plazo para la realización de la inspección técnica vehicular 2018 concluyó ayer a las 18:00, con una aglomeración de personas que a último momento buscaban tener la certificación.

Pese a que el plazo final en principio era el 5 de diciembre de 2017, luego se amplió al 31 de enero de 2018 y finalmente hasta ayer a mediodía, 3 de marzo, Alfonso A.C. recién intentaba registrar su vagoneta tipo taxi en la avenida Virgen de Luján. “Siempre se me presentaba algo, algún viaje, mucho trabajo o me olvidaba”, señaló, preocupado ante la posibilidad de no poder hacer la revisión y que no le carguen combustible.



Aviso en la factura

El jefe de Recaudaciones de la Policía, Fermín Aguilar, informó de que hasta ayer, más de 391.000 vehículos en Santa Cruz realizaron la ITV y lamentó que muchos dejaran el trámite para último momento. Desde mañana la Policía realizará controles en surtidores y lugares estratégicos y retendrá los motorizados que no tengan la inspección además de que no podrán cargar combustible.

El parque automotor de Santa Cruz es de alrededor de 450.000 unidades, pero Aguilar calcula que se llegó al 95%, considerando vehículos en desuso, siniestrados o que no fueron llevados a otros departamentos. / FS