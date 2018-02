Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, calificó de contundente la jornada de movilización realizada en Bolivia, y aprovechó la oportunidad para dirigirse al presidente Evo Morales y exigirle que recapacite y renuncie a la repostulación que aprobó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Cuéllar recordó que en 2016 los bolivianos le dijeron no a un nuevo mandato y dos años después, en la misma fecha en todo el país la ciudadanía ratifica la decisión del No, que según el líder cívico, empieza a cobrar fuerza en todos los rincones de Bolivia.

El paro convocado por el Comité Pro Santa Cruz concluyó a las 18:30 de este miércoles, media hora después Fernando Cuéllar en su discurso no solo se dirigió a la población, también le envió un mensaje a Evo Morales:

"No queremos dictaduras, no aceptamos otra reelección, usted señor presidente, lo que se decidió el 21 de febrero de 2016 se cumple, no se discute, usted señor presidente no tiene otro camino más que cumplir la voluntad del pueblo. Señor presidente recapacite, aún está a tiempo, la decisión de renunciar a la repostulación para las elecciones de 2019 es suya", indicó Cuéllar.

Destacó que este miércoles miles de familias de cada rincón del país salieron pacíficamente a exigir el respeto a su voto, a la democracia y por el futuro del país y de sus hijos.

Piden explicaciones al ministro Romero

Durante el balance de la jornada movilizada, Cuéllar lamentó que la Policía, pese al compromiso de no usar la violencia contra la ciudadanía, hizo uso de la fuerza para despejar los bloqueos.

"Ellos (Policía) dieron su palabra y fallaron, le fallaron no solamente a los que estábamos presentes, le fallaron a los miles de personas en todo el país que salían a defender su voto, hoy la Policía se mancha por c cumplir las órdenes de los tiranos, le exigimos explicaciones de estas acciones violentas al ministro de Gobierno, Carlos Romero", exclamó el líder cívico.

Cuéllar, antes de dar por concluida la jornada cívica ciudadana agradeció a los jóvenes, a las mujeres, a los niños que han salido, y a todo el pueblo que estuvo vigilante.

"A esas mujeres que han sido ultrajadas pedirles disculpas y vamos a hacer las representaciones que correspondan", concluyó.