Ante el grave problema de ocupación de espacio público que atraviesa la zona de la rotonda del Plan Tres Mil por parte de vendedores ambulantes, el Concejo Municipal, previo pedido de los gremiales del mercado Modelo, envió cartas al comandante departamental de la Policía, Alfonso Siles; al fiscal departamental, Freddy Larrea; y al comandante de la Octava División de Ejército, José Luis Salazar, para que respalden el operativo que permita despejar la zona mañana, de 4:00 a 8:00, y de 16:00 a 20:00.

La presidenta del organismo deliberante, Angélica Sosa, reiteró su decisión de despejar el área, pues los ocupantes ilegales han destrozado las plantas y los elementos decorativos para levantar sus puestos de venta, habiendo retornado el caos.

En una reunión previa a la sesión del Concejo, Sosa se comprometió ante los dirigentes del mercado Modelo, Enrique Aro y Silverio Poma, a no permitir más asentamientos, y si la fuerza pública es rebasada, pedirá la intervención del Ejército.

Los dirigentes gremiales expresaron que de no darse ese control ingresarán en huelga de hambre y bloquearán el ingreso al vertedero. “Nos hemos endeudado para construir nuestro mercado, pero estos vendedores ilegales no pagan impuestos y nos hacen la competencia desleal”, indicó Enrique Aro.

El concejal de UCS, Johnny Fernández, indicó que pedirá una auditoría al proceso de traslado de los mercados, pues al parecer la Alcaldía no ejerce control posterior, por ello es que se presentan estos problemas de ocupación de las áreas despejadas en los mercados y no se están respetando los censos de gremiales. “Parece que no hay un plan municipal estratégico permanente de control posterior. Además, no se debe amenazar con pedir la intervención del Ejército, primero se deben agotar esfuerzos solicitando la ayuda de la Policía”, acotó.

La Ramada

En la sesión de ayer, Sosa expuso el proyecto de ley de traslado de gremiales informales al mercado minorista La Ramada, proceso que debe iniciarse el 30 de abril.



Antes, la norma será debatida desde hoy en las reuniones de la comisión mixta del Concejo hasta el jueves, cuando se tiene prevista una sesión para su aprobación.



El concejal Jesús Cahuana cuestionó el liderazgo de Jaime Flores, que encabeza la oposición al traslado. “Hemos consensuado con 45 de las 50 asociaciones de La Ramada para el traslado hacia el nuevo mercado”, anotó.



Sosa envió cartas solicitando apoyo para el traslado de La Ramada al fiscal departamental, Freddy Larrea; y a los comandantes Henry Áñez, de la Naval; José Luis Salazar, del Ejército; y Alfonso Siles, de la Policía.