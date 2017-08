Concejo inicia rol de explicación del POA 2018 en medio de críticas

El Concejo Municipal comenzó ayer a socializar el Programa Operativo Anual (POA) 2018 y lo hizo en medio de cuestionamientos por parte de cuatro concejales de la oposición que expresaron su molestia por no haber recibido previamente el documento, lo que llevó, incluso, a tres de ellos a abandonar la sesión.

La reunión, que se realizó en el coliseo del Plan Tres Mil con la presencia de vecinos de los distritos 8 y 14, se instaló a las 9:30 y de inmediato comenzaron las observaciones por la falta de información sobre los recursos que manejará el municipio el próximo año.

El concejal de la UCS, Johnny Fernández, fue el primero en expresar su inquietud por no haber recibido la información sobre la ejecución presupuestaria de esta gestión, necesaria, según dijo, para debatir el POA 2018. “El 14 de junio pedí la información y la he vuelto a pedir, pero hasta ahora nada”, dijo Fernández, a lo que enseguida la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, respondió que la información le llegaría hoy (por ayer).

Luego, el concejal del MAS, Tito Sanjinez, que llegó cuando la sesión ya estaba instalada, sorprendió a todos cuando anunció que abandonaría la sesión porque -según él- no podía avalar algo que desconoce.

“Me voy a retirar, pues hasta el día de hoy la presidencia, a través de secretaría, no hizo llegar ninguna copia del POA. No puedo estar socializando algo que no conozco, por lo tanto, me retiro”, dijo Sanjinez al levantarse de la mesa de debates.

Lo propio hizo el concejal Johnny Zeballos (MAS), al asegurar que sin conocer el documento no se pueden hacer sugerencias ni observaciones.

Tras el incidente, el concejal Jesús Cahuana (UCS) respaldó las observaciones y pidió que se aclare que la reunión fue convocada para que el Ejecutivo explique el POA a los vecinos y no para su tratamiento. “Creo que lo correcto es que nosotros tengamos un mínimo de información. Ayer he sido bombardeado por la prensa, que quería saber mi opinión sobre el POA y es algo que yo no conozco”, expresó.

No obstante, Cahuana decidió permanecer en la sesión para escuchar toda la explicación del Ejecutivo municipal sobre el uso que se dará al dinero de las arcas municipales.

Fernández también abandonó la sesión, aclarando que no lo hacía con el afán de que se suspenda la reunión, sino para poder participar de la reunión de la comisión de Planificación del Concejo, de la que forma parte, que había sido convocada para debatir el POA 2018.

La presidenta del Concejo manifestó que la anterior semana todos los concejales acordaron llevar adelante un proceso de explicación a los vecinos sobre los alcances del POA y que, paralelamente, las comisiones de Planificación y de Finanzas se reunirían para hacer las observaciones al documento, pues su tratamiento y consideración recién está previsto para el viernes 30.

Por la tarde, Sosa dijo que todos los concejales ya tienen la información del POA 2018 e indicó que entre las obras contempladas está la construcción de 10 nuevos hospitales. Sobre los programas, adelantó que Bs 700 millones del presupuesto irán al seguro de salud gratuito y también se dará prioridad al traslado de mercados.

El presupuesto

Una vez aclarada la situación, el secretario de Administración y Finanzas, Manuel Medina, dio un ‘pantallazo’ del presupuesto 2018, indicando que el gobierno municipal dispondrá la próxima gestión de Bs 3.778 millones, de los cuales Bs 3.020 millones serán destinados a inversión pública, lo que equivale al 80% del monto global; mientras que el 16% irá a gastos de funcionamiento y el 4% al servicio de la deuda.

Con respecto a las áreas de inversión, informó de que el 51% (Bs 1.450 millones) será destinado a desarrollo humano, que incluye educación, cultura, género, salud y otros; mientras que el resto irá a infraestructura urbana y mercados (29%) y a las demás áreas, como planificación y gestión institucional.

Los créditos

Medina también informó de que se ha planificado recibir Bs 220 millones en créditos para proyectos específicos, como el de saneamiento básico y alcantarillado, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por Bs 40 millones; el de alcantarillado para la Villa Primero de Mayo y la zona sur del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, además del crédito de continuidad de la Corporación Andina de Fomento para la construcción de canales de drenaje y lagunas de regulación.

Son créditos con tasas de interés muy bajas y a largo plazo, precisó Medina.

Proyectan la pavimentación del octavo anillo

Los secretarios municipales dieron ayer una explicación sobre las obras para los distritos 8 (Plan 3.000) y 14 (Paurito) contempladas en el POA 2018, las cuales en su mayoría son de continuidad.

No obstante, una de ellas tendrá un impacto importante porque permitirá la conexión de los distritos 8 y 12. Se trata de la construcción del octavo anillo, atravesando los cañaverales de San Aurelio. El secretario de Obras Públicas, Freddy Arauco, explicó que esta obra será licitada esta gestión para que sea ejecutada en 2018. Arauco también explicó que en estos distritos se tienen programados 25 proyectos de continuidad, entre ellos los canales de drenaje Samaria y Arroyito.

El Concejo continuará hoy con la presentación del POA a los vecinos de la Villa Primero de Mayo (D-7), mañana lo hará en la Pampa de la Isla (D-6) y el jueves, en la zona de Los Lotes (D-12). La siguiente semana se abordará durante tres días el tema en otros distritos. Se prevé que el 30 de agosto el POA 2018 sea aprobado en el pleno del Concejo. Ese día la sesión se llevará a cabo en las instalaciones del Mercado Mayorista Abasto.