Comuna cruceña propone dos nuevos sitios para la construcción de puentes

En una maratónica jornada los concejales de Santa Cruz de la Sierra escucharon las propuestas de construcción de puentes sobre el río Piraí para su vinculación con el municipio de Porongo. Entre las exposiciones se destacó la de Sandra Velarde, secretaria de Planificación, que dejó entrever que los sitios adecuados para edificar los puentes están en el sexto y octavo anillo de la doble vía a La Guardia, así como en el octavo anillo, lado noroeste, cerca de las lagunas de oxidación de Saguapac.

Durante casi siete horas de reunión desfilaron los responsables de los proyectos de vinculación, tanto del municipio porongueño, como de la Gobernación y de la firma Urubó Village, que plantea construir un viaducto con un costo de $us 17 millones.

Asimismo, otra posible solución la dio el alcalde Percy Fernández, que de no existir acuerdo se puede optar por la edificación de un puente colgante, pero se debe revisar el costo.

Propuestas



Velarde dijo que el sexto anillo, el cual se tiene previsto que será construido paralelo al cuarto anillo en el sector noroeste de la ciudad, será el conector principal en el proyecto de movilidad urbana, por el cual se conectarán los nuevos mercados, como el Abasto Mayorista, La Ramada y Los Pozos.



Refirió que de los puntos previsibles donde no se saturan las vías capitalinas, dos están situados en la carretera a La Guardia y uno está por las lagunas de Saguapac.



El secretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, es de la idea de no congestionar más el cuarto anillo, entre el canal Isuto y la av. Roca y Coronado, pues en la intersección con la San Martín, en horas pico, logran pasar 5.486 vehículos, de ellos el 20% es procedente del Urubó.

“En el cuarto anillo ya se demora mucho la circulación, peor será con la habilitación de tres puentes, pues la oferta inmobiliaria en el Urubó ahora es de 100.000 lotes, los cuales se venderán y pronto se poblarán creando más caos en la ciudad”, manifestó Ribera.

Dentro de las sugerencias el burgomaestre cruceño dijo que nadie ha planteado la posibilidad de construir un puente colgante, del cual se requiere hacer dos torres, una en cada orilla del río, de las cuales colgarán cables que sostendrán la plataforma por donde circularán los motorizados. “Para comunicarnos con otro municipio es una solución firme y segura, pero como es una nueva propuesta debemos conocer el costo para ver si no es caro”, anotó.

Autopista

Entre los expositores que fueron invitados por la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, estuvo el exoficial mayor de Planificación, Edmundo Farah, que desempolvó su propuesta de ampliar el segundo dique defensivo, de cinco metros de ancho a 40 o 50, donde se construya una autopista de ocho carriles, para no sobrecargar el cuarto anillo, vía que recorrerá la orilla del Piraí, desde La Guardia hasta Montero.

La propuesta de Farah salió a flote por cuanto ninguno de los proyectos de puentes, Bicentenario o Urubó Village, contempló cómo se integrarán a las avenidas capitalinas. El urbanista es de la idea de hacer unas rotondas para distribuir el tráfico al salir de la autopista que pasará por encima.

Sin embargo, este proyecto no fue del agrado de los integrantes de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida. “Cuestionamos el plan de Edmundo Farah, pues fue mediante el cual que construyó la quinta municipal. Además pide ampliar el defensivo del río en detrimento de los árboles del cordón ecológico”, dijo Eliana Torrico.

Desde Porongo

Hugo Carrasco, secretario de Planificación de Porongo, en representación del alcalde Julio César Carrillo, mostró un video donde un arquitecto español de la fundación Metrópolis, expuso el plan de crecimiento urbano de esa comuna, que toma partes del proyecto del JICA, como la integración con la urbe cruceña mediante la continuación de sus avenidas con viaductos, además de construir un cordón ecológico y una costanera sobre el Piraí, así como una vía para descongestionar la ruta al norte y abrir una nueva vía hacia Viru Viru. La propuesta toma en cuenta los puentes Foianini, Bicentenario y Urubó Village.

Róger Ramírez expuso en representación de los inversores privados el proyecto del puente Urubó Village, que en el lado cruceño pretende conectarse a la av. Roca y Coronado, al cual, además de lo presupuestado, se destinarán $us 2 millones para la fiscalización.

“Seguirá la antigua conexión entre Santa Cruz de la Sierra y Porongo, el proyecto final lo elaboró la firma española Pedelta. Tendrá 400 metros de largo, un mástil de 25 metros de alto y para formar una ‘A’ tendrá 10 tirantes y no afectará el cordón ecológico; estimamos que estará listo en 18 meses”, aseguró Ramírez.

Puente paralelo



El secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la Gobernación, Hugo Sosa, reiteró el plan propuesto el lunes por el gobernador Rubén Costas, que de acuerdo con el plan metropolitano vial que elaboró la cooperación japonesa JICA, se debe edificar un puente paralelo al Mario Foianini, con un costo de $us 7 millones, más $us 3 millones para construir un paso a desnivel en el cuarto anillo; prometiendo que en dos semanas se escogerá la empresa que lo planificará para luego buscar el financiamiento.



Sosa recordó que otro puente que está asegurado, será construido en el kilómetro 13 de la vía a La Guardia, el cual será parte de la nueva carretera hacia Buena Vista, que tendrá un costo de Bs 230 millones, de los cuales Bs 70 millones los pondrá la Gobernación.

Recordó que también hay una serie de viaductos proyectados que cruzarán el Piraí para unir los municipios de El Torno, La Guardia, Santa Cruz de la Sierra, Warnes, La Bélgica, Montero y Minero.



Sapiencia



El ingeniero civil Francisco Pablo García, docente de la universidad Autónoma Gabriel René Moreno, dio una cátedra ilustrativa de lo que es el río Piraí, de la riada de 1983, de su curso y de su llanura de inundación, la cual es parte el cordón ecológico, por ello la considera un área de manejo sensible, la que no debe ser ignorada. “Una llanura de inundación, como la del Piraí, es un lugar que sabemos que se va a inundar, pero no conocemos cuándo”, advirtió.

Ley sobre región metropolitana



Por otra parte, ayer el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marco Mejía, confirmó que el gobernador Rubén Costas envió a este órgano legislativo el proyecto de ley sobre la región metropolitana y sus conexiones a través del río Piraí.



El proyecto propone la implementación de la Ruta Metropolitana 1, que contempla la construcción de una doble vía y mejoras en el tramo mencionado como un puente paralelo al puente Urubó (Foianini). El proyecto de ley pasará a la comisión de Constitución y Gobierno para tratarse la próxima semana en plenario y luego ser aprobada en sesión, en caso de no tener observaciones.

Asamblea Legislativa aprueba crédito para construcción de ruta Santa Cruz- Las Cruces- Buena Vista



La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el martes 6 el acuerdo de préstamo suscrito (el 8 de febrero de este año) entre el Gobierno y el Fondo OPEC para el desarrollo Internacional (OFID), por $us 30 millones para cofinanciar el proyecto de construcción de la carretera Santa Cruz-Las Cruces-Buena Vista.



El órgano legislativo autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Tesoro General de la Nación, asumir el repago de las obligaciones contraídas en la ejecución del acuerdo de préstamo.



La vía Santa Cruz-Las Cruces- Buena Vista tiene un costo de $us 212 millones, 112 millones provienen de la Corporación Andina de Fomento (CAF), 30 millones de la OFID y 70 millones de la Gobernación de Santa Cruz.



Este megaproyecto incluye la construcción de un puente sobre el río Piraí en el kilómetro 13 de la doble vía a La Guardia.



La nueva carretera, de 81 kilómetros, ahorrará al transporte pesado más de dos horas de viaje y reducirá el trayecto en 70 km. Además, evitará que los camiones que vienen del sur hacia Cochabamba pasen por la capital cruceña (cuarto anillo).

Una larga jornada

Alcalde quejoso

Percy Fernández expresó su molestia porque no conoció antes ningún proyecto de edificación de puentes, lo que consideró una falta de respeto ante su autoridad.



Simposio

Ante la presencia de connotados profesionales en el Concejo, el burgomaestre propuso a sus secretarios Sandra Velarde y Rolando Ribera, organizar otro encuentro para sacar en limpio el mejor proyecto para los puentes.



Diálogo

La presidenta del Concejo, Angélica Sosa, fue muy cauta, aseguró que seguirán en el diálogo, dejando entrever que Santa Cruz de la Sierra nunca se opuso a los viaductos.



Firmeza

El plan del puente paralelo al Mario Foianini, que une Colinas del Urubó con el cuarto anillo, hecho por la Gobernación va en serio. Para ello la Asamblea Legislativa aprobó una norma que garantiza su ejecución.