Comandante identifica a policías en Eurochronos y pide no exponerlos

“Me pidieron que identifique a los camaradas si tenía conocimiento ¡claro!, como no voy a conocer si soy su comandante, pero también he pedido al Ministerio Público que no exponga a mis policías; no estamos tratando con delincuentes comunes, sino de organizaciones criminales”, señaló el comandante Rubén Suárez tras prestar su declaración ayer ante la comisión de fiscales que indaga el atraco frustrado a Eurochronos.

“Lo que hemos podido ver e identificar, lo hemos manifestado porque no tenemos nada que ocultar”, acotó.

Esta declaración fue diferente a la de 33 policías que previamente fueron interrogados y que dijeron no reconocer a otros efectivos que estuvieron en el lugar.

A su vez, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gonzalo Medina, expresó similar posición a la del comandante señalando la peligrosidad de la organización criminal y que las identidades de los agentes policiales se deben manejar en reserva. “No podemos poner en riesgo la vida de policías denotando preguntas o respuestas que pudieran darse en el proceso investigativo”, afirmó.

Tanto Suárez, como el subcomandante Alfonso Siles que también declaró ayer, manifestaron que en la acción policial no hubo un jefe dirigiendo, pues todo se trató de una intervención inmediata. Esto fue respaldado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien señaló que en la intervención no era acción preanunciada y por lo tanto no se definieron los comandos a cargo del caso, sino que se trasladaron patrullas que estaban en otros sitios de la ciudad.

“En este tiempo no se han reproducido hechos de esta naturaleza y ojalá por un buen tiempo no sucedan, ese es el impacto directo de este operativo. No concibo que se esté ‘buscando cabezas’ en la Policía por el caso Eurochronos, si yo buscara cabezas sería para condecorarlas no para juzgarlas”, aseveró la autoridad nacional.

El comandante Suárez acotó que sentía que estaban poniendo a los policías “al mismo nivel o peor que los delincuentes”.

Luego de las declaraciones, escuetamente, Yolanda Aguilera, de la comisión de fiscales, señaló que cada declarante está aportando con lo que sabe y que se seguirá citando a toda persona que hubiese estado presente en el lugar el día del hecho.



Declaró el director de Felcc



La defensa de la familia de Ana Lorena Tórrez, representada por Adhemar Suárez y Jorge Santistevan, además de Roxana Torrico, madre de la víctima, estuvieron presentes en la declaración del coronel Gonzalo Medina.

Suárez dijo que el interrogatorio al director de la Felcc le dejó ‘sabor a poco’, por lo que solicitaron que Medina brinde una declaración ampliatoria. “Tenemos la seria convicción de que hay elementos que van a incriminar seriamente a quienes perpetraron ese operativo”, dijo el jurista.



Por su parte, Roxana Torrico se limitó a calificar las respuestas de Medina como “semánticas y excéntricas” y este aseveró que iba a declarar cuantas veces sea consultado por la Fiscalía.

Siles fue autocrítico



El subcomandante departamental Alfonso Siles expresó que lamentaba la muerte de Ana Lorena Tórrez, así como la del capitán de policía Carlos Gutierrez, víctimas del fatídico 13 de julio e indicó que lo que se tiene que hacer ahora es tomar las críticas constructivas y mejorar como institución.



“Estamos mejorando nuestros procedimientos y la planificación para cuando ocurra un hecho similar. Esto sirve de experiencia para que tomemos más previsiones, pero no fue con la intención de matar a la señorita, quiero que quede claro, nosotros la Policía, no salimos a matar inocentes, sino a neutralizar a los delincuentes conforme a la ley”, afirmó.