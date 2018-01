Colegios abren sus puertas para inscribir a más de 2,8 millones de alumnos

Las unidades educativas públicas, privadas y de convenio abrirán sus puertas desde este lunes para iniciar las inscripciones escolares de más de 2,8 millones de alumnos, tanto del sistema regular como de la educación especial y alternativa.

Las normas generales que rigen la nueva gestión educativa fueron divulgadas el jueves por el Ministerio de Educación cuando se dio a conocer la Resolución 001/208.

Allí se confirma que las inscripciones empiezan este lunes, mientras que las clases, el 5 de febrero, para concluir a fines de noviembre, mes en que se espera que se cumplan los 200 días hábiles de actividades. A medio año, más concretamente a partir de la primera semana de julio, habrá un descanso de dos semanas, donde, al igual que todos los años, los profesores están prohibidos de dar tareas.

A diferencia del año pasado, esta gestión arrancará con autoridades educativas institucionalizadas, por el periodo 2018-2020. En Santa Cruz, Salomón Morales seguirá al mando de la dirección departamental al haber alcanzado el mayor puntaje en el proceso de institucionalización que llevó adelante el Gobierno.

Otra novedad es que, fuera de los colegios, ya no se han visto las tradicionales filas de papás desesperados por conseguir cupos para sus hijos. Para el ministro del sector, Roberto Aguilar, esto se debe al éxito que ha tenido la preinscripción de alumnos, que se llevó a cabo en noviembre, en todo el país.

Una tercera novedad tiene que ver con la estructura de planificación curricular, es decir, los maestros que antes estaban obligados a presentar varias planificaciones e informes documentados (sobre día Del Árbol, Día de la No Violencia, Día de la Familia, etc.), incluso con fotografías, a partir de este año ya no la harán. La nueva planificación de los contenidos será anual y bimestralizada y debe combinarse con el plan de desarrollo de clase (curricular).

Inscripciones

Según la norma, los primeros tres días de inscripción (lunes 15, martes 16 y miércoles 17) serán dedicados al registro de estudiantes nuevos de los primeros años de escolaridad, porque la inscripción de alumnos antiguos es automática, pero el alumno o sus padres deben ratificarlo en la primera semana de clases.

También es automática la inscripción de los estudiantes nuevos que vivan cerca de la unidad educativa donde no hubo preinscripción. En este caso, los alumnos deben presentar facturas de luz o agua.

Los padres que quieran inscribir a sus hijos en colegios cerca de sus fuentes de trabajo deberán presentar certificado de trabajo emitido por la institución donde trabajan. En caso de existir más vacancias en la unidad educativa, se podrá matricular a alumnos nuevos de otras zonas.

En los colegios donde no hubo preinscripción, el registro de estudiantes nuevos para los primeros años de escolaridad en el nivel inicial, primaria y secundaria deberá llevarse a cabo del 15 al 17 de este mes.

A los estudiantes que estén cambiando de colegio recién se los inscribirá el jueves 18 y viernes 19.

En el área rural, el número de alumnos mínimo es de 10 por aula, pero si hay una menor cantidad de estudiantes por año de escolaridad, se implementará la modalidad multigrado.

Documentos a presentar

Los padres, tutores o apoderados de los alumnos que ingresan por primera vez a primero o segundo año del nivel inicial o primer año de primaria, deben presentar el certificado o el carné de identidad del niño o niña, así como el certificado de vacuna, aunque la ausencia de este requisito no impide la inscripción del alumno.

Los niños que pasen del nivel inicial al primer año de primaria deben presentar la libreta, mientras que los niños que hubiesen asistido a centros de programas de atención infantil integral serán inscritos con el certificado que otorgue la institución que corresponda al segundo año de escolaridad del nivel inicial o al primer año del nivel primario.

Para la inscripción de alumnos nuevos, los papás o tutores deben presentar la cédula de identidad, aunque la falta de este documento no impide el registro del alumno; no obstante, los papás deberán firmar un documento donde se comprometen a presentarlo en un plazo de dos meses.

Para la Educación Secundaria Comunitaria Productiva, los alumnos deben ser inscritos con la presentación de una fotocopia del carné y la libreta electrónica firmada.

La resolución 001/2018 también incluye normas para el registro de estudiantes con discapacidad, con talento extraordinario y con dificultades en el aprendizaje.

Colegios privados

De acuerdo con la norma, los establecimientos privados deben firmar contrato de prestación del servicio educativo con cada padre de familia, tutor o apoderado.

Dichos colegios están prohibidos de hacer cobros adicionales a las 10 pensiones anuales; tampoco podrán suspender, expulsar ni excluir a los alumnos de clases por retraso en el pago de pensiones.

En cuanto al tema de becas, estos centros deben cubrir el 100% de la mensualidad a los tres mejores alumnos de primaria y a los tres mejores de secundaria, así como becar con el 100% de la mensualidad al tercer hermano. Para este año, la Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) ha planteado un aumento del 10% de las pensiones escolares. Lo que no coincide para nada con el 4% de incremento autorizado por el Gobierno nacional, que se dio a conocer ayer.

El anuncio lo hizo conocer el Viceministerio de Educación Regular a través de circular.