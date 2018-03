Centros médicos atendieron a reos y a siete policías, tres heridos de bala

Al menos siete uniformados y una veintena de internos resultaron heridos en el megaoperativo policial ejecutado la madrugada de ayer en el penal de Palmasola, donde el saldo más trágico fue de siete reos muertos.

Los hospitales El Bajío, Francés, San Juan de Dios, la Caja Nacional de Salud y otros centros recibieron a los pacientes con heridas de bala y policontusos, algunos de ellos de gravedad, como es el caso de los reclusos José Eduardo Vaca Yuco, con trauma craneano grave y William Ruano Hernández, que presenta una herida de bala en la región anterior del cuello y otra en la cervical posterior. Reciben atención en el hospital San Juan de Dios.

En el lado de la Policía, el herido de mayor consideración es el mayor José Luis Baldivieso, que recibió un proyectil de arma de fuego en el abdomen y ayer fue operado en el hospital Obrero. “De los siete (policías) que han ingresado a nuestro hospital, cuatro han sido dados de alta. Tres están internados: dos estables y el mayor Baldivieso, que una vez se recupere de la cirugía, pasará a una sala”, dijo un médico del Obrero.

Buscaban a sus familiares

En el hospital Francés atendieron a siete pacientes, de los cuales uno murió; en el hospital El Bajío atendieron a cinco: un reo falleció y otro solo con golpes. Los otros eran policías que fueron trasladados a la CNS.

De igual forma, por la mañana, en el San Juan de Dios atendieron a 10 lesionados y horas más tarde recibieron a otros cuatro referidos de otros hospitales.



Muchas personas peregrinaron por los distintos centros médicos en busca de sus seres queridos. “Mi marido me llamó a las 5:00 y me dijo que recibió un balazo en la pierna. No sé nada de él, lo estoy buscando en todos los hospitales”, señaló P.C.S.

“Yo estaba con mi marido en el PC-4. A las mujeres nos sacaron a un pabellón y mi esposo salió al patio y no lo volví a ver. No sé dónde está”, expresó Niurka, que ayer lo buscó en el San Juan de Dios.