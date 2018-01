Centro Boliviano Americano apuesta por el desarrollo cultural en sus 60 años

Este 2018, el Centro Boliviano Americano (CBA) cumple 60 años de una labor que siempre ha estado ligada principalmente a la enseñanza del idioma inglés, pero también ha tenido presente el desarrollo cultural, ya sea representado en actividades artísticas de gran nivel, como en la creación de una infraestructura apta para esto.

Actualmente, la directiva está preparada para convertir esta institución en una que se enfoque de manera más conjunta en ambos caminos, es por eso que desde este año pasará a denominarse Centro Cultural Boliviano Americano (CCBA), un cambio que vendrá con una importante inversión económica ($us 1,5 millones) para remodelar algunas instalaciones y darles a sus alumnos y al público en general una alternativa óptima.

“Esto es parte de la visión que tuvo la junta directiva con los ejecutivos en 2015, de una transformación profunda en todos los servicios del CBA con el propósito de incursionar en el aspecto cultural, no solo en la difusión de la misma, sino en la generación de esta”, explicó Alberto Gamarra, director ejecutivo de la institución.

“Este año nosotros vamos a hacer toda una renovación de nuestros espacios culturales. Vamos a hacer una remodelación muy importante de nuestro teatro. Queremos que se convierta en una de las salas más importantes y activas de esta ciudad”, dijo Gamarra.

De la misma manera, el directivo dijo que harán una transformación de su sala de cine, para que no solo sirva para exhibir películas, sino para conferencias, debates y otras actividades de las que puedan participar artistas y directores de cine desde Estados Unidos.

El teatro estará habilitado con sus nuevas características (entre las que se encuentran la mejora en la acústica y en la iluminación) a mediados de marzo. También tendrá una pantalla que les permitirá trabajar mejor con luces e imágenes, que tendrá un costo aproximado de $us 60.000 (el resto de la remodelación supera esta cantidad).

“Nosotros queremos que el padre de familia sepa que está mandando a su hijo a aprender inglés, pero también a alimentarse de la parte cultural”, comentó René Valdivia, presidente del CBA.

Otra de las novedades será la creación de una sala exclusiva de ballet, disciplina que enseñan desde los inicios del centro, pero ahora tendrá un espacio acondicionado de la mejor manera (en el que se invertirá más de $us 50.000. Esta sala además funcionará como lugar para conferencias), según Valdivia, que también ambiciona que el CBA tenga su propia escuela de música, algo que está gestionando con la gente de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz.

Todo esto se suma al club científico y el de astronomía que tiene el centro desde hace tiempo y que potenciarán con un gran laboratorio de cosmología (que superará una inversión de $us 100.000) y una sala con 100 computadoras. “No creo que exista una sala así de grande en el país”, dijo Gamarra.

“Estas inversiones son las únicas que quedan como gastos”, explicó Valdivia, “porque no son con el afán de negocio, porque no se puede cobrar la cultura. Por eso no estamos pensando en el gasto que estamos haciendo, sino en el rédito que nos va a dar con la gente”, dijo Valdivia, que también tiene como meta abrir una escuela de artes escénicas y de artes plásticas.

Gamarra aclaró que la sala de cine del centro no corre ningún peligro de cerrarse, como se mencionó alguna vez.

Todas estas obras tendrán su sitio en el edificio que están construyendo en la calle Potosí, que será inaugurado con suerte el próximo año. Todo esto mencionado anteriormente viene enmarcado dentro del proyecto de la construcción de la Big Apple (Gran Manzana) del CBA.

Historia

La fundación del Centro Boliviano Americano de Santa Cruz se realizó el 30 de mayo de 1958. En sus inicios el CBA utilizó las instalaciones de la USIS ubicadas en la calle 24 de Septiembre, con gran impacto en las diferentes convocatorias a las inscripciones de los cursos de inglés, hasta que en 1971, luego de haber alquilado varios locales, se trasladó a su actual edificio propio ubicado en la calle Cochabamba N°66.

La primera junta directiva electa estuvo conformada por el Dr. Wálter Suárez (presidente), Dr. Percy Boland (vicepresidente) y Dr. Gil Antonio Porras Barbery (secretario general).