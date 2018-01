Causa revuelo pedido de revocatorio de ediles en San Ignacio de Velasco

Luis Palli Trujillo, concejal suplente (Demócratas) y promotor del pedido al Tribunal Electoral Departamental (TED) para revocar el mandato del alcalde de San Ignacio de Velasco, Moisés Fanor Salces, y de seis de los nueve concejales de dicho municipio, aseguró que su solicitud ha causado revuelo en la población.

“Solo estoy haciendo uso de un derecho constitucional. Puedo decir que nunca me llamaron a sesionar, pese a que pedí alternancia en el curul con la concejala titular, Adela Mendía. Yo trabajo y vivo de mi frial (venta de carne), en Demócratas no hay estructura política, he mandado cartas al ejecutivo para que se hagan las cosas correctas, pero no hacen caso”, dijo Palli./CQ