El proyectil que le quitó la vida a la gerente administrativa de Eurochronos, Ana Lorena Tórrez Torrico (34), en el atraco que desató un intenso tiroteo entre delincuentes y policías el 13 de julio, llegó de larga distancia, según parte del informe pericial del Instituto de Investigación Forense (IDIF), que dio a conocer ayer el bufete Abogados Unidos y la madre de la mujer fallecida.

Por lo tanto, los abogados y los peritos contratados por la familia de Ana Lorena deducen que la bala asesina provino del arma de algún policía que intervino en la operación para neutralizar a los integrantes de la banda internacional. Asimismo, el comandante de la Policía departamental, Rubén Suárez, argumentó que en “un conflicto de tal naturaleza existen daños colaterales que son inevitables”.

Partes salientes



En una conferencia de prensa, el equipo de Abogados Unidos divulgó un fragmento del dictamen concerniente a la muerte de Tórrez. El perito Jorge Santistevan enumeró:



“1. Que el proyectil asesino, de acuerdo con las características que presenta el orificio de entrada en la escápula izquierda el mismo, es compatible con un disparo realizado a larga distancia.



2. que, de la observación de las características macro del tipo de munición que utilizan las armas de fuego largas, signadas como E-1 y E-9, no amerita cotejo con la pieza metálica colectada en la autopsia de la víctima Ana Lorena Tórrez Torrico, al ser el mismo un calibre totalmente diferente al proyectil cuestionado”.



En otro acápite, Santistevan señaló: “Ello demuestra que Ana Lorena, de acuerdo con nuestros argumentos basados en indicios y sólidas evidencias, no fue asesinada por ninguno de los asaltantes. Para graficar un poco la situación, a corta distancia estaban los delincuentes con los rehenes y a larga distancia, al frente y alrededor del edificio, estaba el grupo policial que intervino. Entonces, saquemos las conclusiones. ¿Quién fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué lo hizo? Estoy seguro de que la Fiscalía lo va a aclarar mejor y en su oportunidad”, confió.

Había susceptibilidad



Los abogados de la parte civil admitieron que tenían ciertos prejuicios respecto al trabajo del IDIF, pero los resultados de las pericias desvanecieron esas apreciaciones.



“No fue una caja de Pandora, fue el resultado de un trabajo serio, responsable que debemos valorar, altamente científico, profesional y con todas las contrastaciones”, dijo Adhemar Suárez.



“Esperábamos el informe del IDIF, el cual, si no obedecía a la verdad histórica de los hechos, nosotros podríamos haber presentado otro informe pericial. En este caso, creemos que el informe es idóneo y obedece a la realidad; tenemos que ir acompañando las siguientes actuaciones complementarias”, manifestó Henry Suárez, otro de los juristas del grupo.



Abogados Unidos cree que la próxima etapa de la investigación pasará por citar a declarar a todos los policías que intervinieron en el enfrentamiento y, para tal efecto, ya solicitaron a la Fiscalía que requiera al Comando policial la nómina de los agentes en cuestión.



“En ese operativo se han violado una serie de protocolos y convenios. Hemos requerido, por medio de la Fiscalía, a los mandos naturales para que identifique a los componentes de ese operativo; nombres y apellidos completos, porque no queremos que haya fuga de información y menos que a última hora nos digan que han cambiado de destino a algunos policías. Hay una verdad que ya apareció en su parte esencial para Ana Lorena, pero no solamente ella fue la víctima, también hay otras. No se puede permitir que apañen nombres. El mundo litigante quiere la verdad”, indicó Adhemar Suárez.



Roxana Torrico se mostró agradecida con la prensa, con la población cruceña y boliviana, con su familia y con su equipo de abogados y peritos. “Nada conforma a una madre que ha perdido a su hija, pero sí el hecho de que aún podemos encontrar en este país personas que están comprometidas con la verdad. No es posible que sigamos en la oscuridad, con las medias verdades. Quiero exhortar al Gobierno nacional a que pueda distinguir que los 10 millones de bolivianos tenemos los mismos derechos, con derecho a una seguridad ciudadana. No con un eslogan que vi ayer en una propaganda que dice que somos un país seguro.



No somos un país seguro; exhorto al Gobierno nacional que cumpla con la CPE”, dijo la progenitora de Ana Lorena, antes de fundirse en un abrazo con Reinaldo Fernández, quien iba a ser su yerno.

Ministro, escéptico



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien habló ayer del caso Eurochronos en La Paz, dijo desconocer el informe pericial del IDIF, señalando que solo tiene la versión divulgada por la prensa y adelantó que pedirá el estudio en detalle de dicha documentación.



Asimismo, Romero pidió a la Policía boliviana que presente a la opinión pública su propio informe técnico pericial sobre el atraco a Eurochronos. La autoridad no descartó acudir a una pericia independiente, en caso de encontrarse contradicciones.



El comandante de la Policía cruceña, Rubén Suárez, también dijo desconocer los resultados del IDIF, pero indicó que independientemente del dictamen que se conozca él mantiene su posición sobre la intervención policial.

“Nosotros hicimos una intervención rápida, oportuna y eficaz. Obviamente que cuando existe un conflicto de esa naturaleza hay daños colaterales, que son inevitables, pero yo tengo la certeza de que si no-sotros no actuábamos como lo hicimos en este caso en concreto, habría más víctimas tanto civiles como policiales. No estábamos tratando con gente normal, si no con gente altamente criminal. Me tiene sin cuidado, nunca en una operación de esa magnitud íbamos a salir con rosas, aplaudiendo. ¿No vieron la potencia de fuego? ¿No vieron cómo salieron disparando? poniendo escudos humanos. Muchos hablan de que no hubo negociación, que no hubo protocolo. Señores, hay que estar en el lugar para hablar, otra cosa es con guitarra”, indicó el jefe policial local.



Ahora se espera que el Ministerio Público dé su propio informe sobre los resultados de la pericia balística.