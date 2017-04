Caso Brinks causa relevo del subjefe de la Policía

“El subcomandante de la Policía, general Never Paniagua, fue removido de su cargo el viernes 7 de abril y en su lugar fue designado Milton Alvarado, porque no rindió acorde con las órdenes para todos los operativos que se realizaron estos días, después del asalto a la empresa Brinks”, dijo ayer el comandante general de la Policía, general Abel de la Barra.

El jefe policial indicó que se necesitaba un efectivo para hacer esta labor operativa y precisó que el general Paniagua tiene mucha capacidad, “pero para este tipo de situaciones se necesita un oficial que acompañe al comandante, una persona que sea diligente; por esa razón se lo retiró del cargo, no por otra situación”, apuntó.

El memorándum 1277, emitido el 7 de abril, designa al general Milton Alvarado Hoyos como Subcomandante General de la Policía y Jefe de Estado Mayor, y le ordena el relevo en el tiempo prudente. En fuentes policiales informaron que hubo reticencia de Paniagua a cumplir órdenes sobre el operativo.

Tanto el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como el propio Vicepresidente, Álvaro García Linera, felicitaron a los policías por el trabajo que realizaron, pero en ningún momento mencionaron los problemas internos que causó este operativo, que continúa en la región.

Para el general De la Barra no existe ningún problema con el relevo y respaldó sus acciones con la Ley Orgánica de la Policía; aunque su subcomandante duró un mes y 26 días en el cargo y fue cambiado.

El dinero

Sobre el botín, el ministro Romero indicó que Inteligencia de la Policía cree que las armas fueron enterradas porque los delincuentes estaban cercados y carecían de fuerza para sostener un enfrentamiento armado con la Policía y por tanto debieron enterrar las armas en algún lugar del monte.

La misma tesis se mantiene al hablar sobre el dinero del botín, porque dijo que no es fácil cargar Bs 2,6 millones en billetes y recordó que los colombianos utilizan ese tipo de estrategia y dividen el dinero.

Asimismo, explicó que el INRA ya certificó que la hacienda Laura, donde se registró el enfrentamiento que causó cinco policías heridos, no es de propiedad de Mariano Tardelli, en realidad es una tierra fiscal y no existen escrituras a nombre de este ciudadano y que ese informe echa por tierra el argumento del brasileño, que dijo que los delincuentes llegaron a sus tierras sorpresivamente y sin su conocimiento.

De acuerdo con la directora nacional del INRA, Eugenia Beatriz Yuque, en los registros de catastro de su institución no hay registros de Tardelli.

Ese hecho llevó a pedir información sobre las otras haciendas en las que estuvieron los integrantes de esta banda.

La Policía

Asimismo, Romero dijo que hasta el momento solo se conoce la versión de una diputada de oposición que difundió una supuesta versión de pobladores sobre una estrategia campesina para dopar a Tardelli y propiciar su captura por la Policía.

Afirmó que no existen datos o prueba de la versión sobre un vehículo, un dirigente y un teléfono, y ratificó que Policía capturó a Tardelli