Carrillo ve revanchismo en quienes impulsan revocatorio en su contra

El alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, respondió este lunes por la tarde a las críticas hechas por un grupo de personas de la sociedad civil de ese municipio y del Comité Cívico, que habían manifestado su desconfianza por el parentesco que tiene con el vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED), Grover López.

"Yo he sido electo por el voto popular. Es mi suegro hace 22 años. Ese comité que me acusa está desconocido, no hay comité en Porongo. Toda esta gente que ahora está hablando antes apoyaba mi gestión. Ahora como ya no están en la Alcaldía, se los ha retirado, han perdido privilegios (...)", dijo Carrillo.

La autoridad asegura que detrás de la denuncia están los partidos políticos. "Hablan de mi familia, lógico que tengo que compartir con mi familia. Él ya era vocal, cuando yo fui electo, es mi suegro desde hace 22 años", apuntó.

AQUÍ PUEDES VER LA DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE DE PORONGO :

Carrillo manifiesta que no tiene temor de enfrentar un posible revocatorio ya que confía en el trabajo realizado durante su gestión. "Tenemos un 90% del presupuesto ejecutado, cómo pues me van a decir que soy un mal alcalde", cuestionó.

Puente en el Urubó

Consultado sobre si existe coordinación con el municipio, tras el anuncio de los inversionistas del Urubó Village que tienen los recursos para construir su propio puente, Carrillo afirmó que está aprobado el proyecto, que están esperando la aprobación de una ley. "Para ese puente el municipio no pondrá un peso. Estamos luchando por el puente Bicentenario", manifestó.