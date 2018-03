El alcalde de Porongo, Julio César Carrillo, dice estar dispuesto a reunirse con el alcalde de Santa cruz de la Sierra, Percy Fernández, para explicar detalles sobre la construcción y el proyecto del puente Bicentenario. La autoridad está viajando a La Paz a la espera de la aprobación de la ley que permita la realización del proyecto que lleva adelante su municipio. La Cámara de Diputados tratará hoy, por la tarde, el tema.

Carrillo aseguró que se ha cumplido con todos los requisitos legales y que se tomó en cuenta las sugerencias que hicieron los técnicos de la comuna cruceña desde 2011.



La autoridad dijo que se reunirá con los sectores sociales de Porongo para asumir medidas de presión para lograr la construcción del puente bicentenario, porque según él, es una necesidad para la zona ya que más 20.000 vehículos circulan diariamente por la zona.

Alcaldía cruceña ve riesgo ambiental

Jorge Landívar, secretario de comunicación de la Alcaldía, explicó que no existe ningún veto a la construcción de un puente, llámese el Bicentenario o el que pretende construir Urubó Village, sino de que se ha evaluado una serie de cuestiones técnicas y medioambientales que podrían afectar a la sociedad en caso de edificarse alguna construcción en puntos de riesgo.

"El mismo Gobierno nacional definió que en un área de preservación ecológica no se debe construir un puente (...) no se van a poder construir a menos que se ubiquen en un lugar en donde no se genere un problema para la ciudadanía", apuntó a la red Unitel.

¿Por qué hay preocupación?, "hay un área llamada llanura de inundación, en 1983 ocurrió un turbión y el agua ingresó sin problemas, ahora hay dos defensivos, pero que sucede sin son rebasados, esa cantidad de agua en el caso de esta llanura puede alcanzar los 45 y 60 milllones de metros cúbicos que de no poder sumirse se van a ir para la ciudad (...) no nos equivoquemos, una cosa es presentar un proyecto y otra es que se cumpla con un proceso para que se cumpla ese proyecto", indicó Landívar.