Carlos Hugo Sosa Arreaza: “El proyecto de JICA equivale a lo que fue el plan Techint”

Después de explicar al gobernador Rubén Costas y a autoridades de los seis municipios sobre los resultados del Proyecto del Plan Maestro para Mejora del Transporte del Área Metropolitana de Santa Cruz, el ingeniero Sosa visitó EL DEBER para responder a las interrogantes.



¿Qué destaca del estudio que hizo JICA?

Saber, por ejemplo, que el 42% de la población se transporta en servicio público. Estamos hablando de 840.000 personas todos los días. Otro dato es que el viviente en Santa Cruz se transporta muy poco, el que trabaja lo hace 4,5 kilómetros y un estudiante, 3,8 km. Además, se ha visto que dentro del primer anillo se desplaza la mayor cantidad de personas que va al trabajo, esto es algo que no pensábamos. Es decir, la gente no necesariamente va a los mercados, sino que va al centro por trabajo, pues hay oficinas, comercios, centros médicos, etc.

También identifica tres grandes rutas donde hay mayor desplazamiento de pasajeros: La Guardia-Santa Cruz, con 135.000 pasajeros por día; Warnes-Montero, con 150.000; y Cotoca-Santa Cruz con unos 150.000. Por eso propone sistemas masivos de transporte, es decir, carriles exclusivos para buses, un sistema BRT (Bus Rápido de Transporte) y 12 nuevos flujos de transporte para los próximos 20 años.

¿Qué pasa si no se ejecuta el plan?

Si no implementamos este estudio a la brevedad, en 20 años la gente va a demorar el doble de lo que tarda ahora en llegar a su destino. Si ahora se tarda 45 minutos en llegar del trabajo a su casa, después tardará una hora y media. No estamos hablando de distancia porque ya sabemos que nos desplazamos muy poco.

Pero para implementarlo se necesitan $us 1.863 millones. ¿No es harta plata?

Yo no lo veo así. Hace unos dos años nos ofrecieron un tren urbano de $us 750 millones, solamente el componente del BRT (buses articulados) en sus dos etapas tiene un costo de $us 120 millones. El estudio nos da una opción más económica y rentable para ser implementado.



También propone una red de canales de drenaje.



Sí. El transporte no se puede detener por nada del mundo. Es necesario invertir en drenaje para que una inundación no obstaculice el tráfico.

Se requieren otros $us 309 millones para drenaje...

No es el monto más alto, en realidad la infraestructura vial es la que demanda más inversión ($us 1.394 millones) pues incluye autopistas y carreteras.



¿Es verdad que plantea construir tres puentes?

Sí, tres puentes sobre el río Piraí, para que se puedan conectar de manera fluida Porongo con Santa Cruz. Uno sería en la zona del Urubó Village, otro en la zona donde se proyecta construir el puente Bicentenario y otro en el km 13 de La Guardia. Hasta el 2035 la ciudad debería tener cuatro puentes.



¿Qué observaciones han hecho los alcaldes?

Santa Cruz de la Sierra ha hecho varias observaciones, la más compleja es la de la proyección que hace el INE sobre el crecimiento de la población. Cuando se pidió al INE que haga una proyección de crecimiento poblacional, nos pasaron unos datos, pero dicen que esos datos están errados y que ellos tienen otros datos distintos también proporcionados por el INE. Esto hay que verificarlo.



También observan que no se tomó en cuenta el plan de traslado de los mercados.

El plan de movilidad urbana está contemplado en el capítulo 7 página 76, pero yo no creo que afecte mucho en la forma de transporte. Evidentemente habrá concentraciones de personas en los nuevos mercados, pero en el centro de la ciudad seguirá habiendo aglomeración. La gente no solo va a los mercados.

En La Paz limitan el ingreso de vehículos al centro de la ciudad según el número de placa. ¿Por qué no hacer lo mismo en Santa Cruz?

Puede ser una medida preventiva, pero no es la solución. El estudio establece el tema de los estacionamientos, hay pocos en el centro de la ciudad y por eso se plantea incrementarlos.



¿Quién debe construir los estacionamientos?

La comuna o algún inversionista. La Alcaldía debe reglamentar dónde se parquea o no se parquea y hacer cumplir la norma.



El estudio establece que el 40% de los vehículos que se estacionan en el centro solo están entre 10 y 15 minutos, el resto se queda más tiempo. Ese es el problema que tiene el centro. ¿Por qué llevar los buses hacia el centro? Porque ahí se concentra la mayor cantidad de trabajadores. También propone calles exclusivas para buses, achicar las calles y hacer más anchas las aceras para permitir el desplazamiento de la gente de a pie, pues se ha visto que el 24% de la población se transporta en medios no motorizados, es decir, a pie o en bicicleta. Hay que incentivar las ciclovías.



¿Quién provoca más caos, el transporte público o el privado?

Son los privados. El servicio público cuenta con 40.000 buses que transportan 840.000 personas todos días. Hay 400.000 vehículos en la ciudad que transportan un poco más de 400.000 personas. Entonces existe un problema de desequilibrio, porque el espacio que usan esos 400.000 vehículos es mucho más que lo que usan los buses.



¿No son muy angostas las vías como para achicarlas?

El segundo anillo es una vía de 8 carriles, pocas ciudades en el mundo tienen una vía tan cercana al centro con esa cantidad de carriles. La carretera al norte, en su inicio también tiene ocho carriles. Entonces, yo creo que la infraestructura establecida en la ciudad es de la más óptima para tener carriles exclusivos.



¿Cuál fue la parte más difícil del estudio?

Fue realizar las 16.000 encuestas. La gente fue reacia a dar información, porque la primera etapa era hacer la encuesta y la segunda hacer un seguimiento a la gente para saber qué hacía, a qué hora se levantaba, en qué se transporta. Esto provocó algunas molestias e incluso denuncias.



¿Por qué se descartó el tren urbano?

El gran problema de Santa Cruz y del área metropolitana es su densificación. Vivimos muy dispersos. Si hacemos por ejemplo un interprovincial Santa Cruz-Warnes se debe considerar que en las horas pico viajan 6.000 pasajeros por día y eso es muy poco para que un servicio sea rentable.



¿Qué opinan los transportistas del estudio de JICA?

Les hemos hecho conocer el estudio, les hemos dicho que tienen que ser parte de la transformación. El transporte de Santa Cruz se desarrolló por iniciativa de ellos, el Estado poco invirtió. Entonces no se les puede criticar nada, porque la inversión la han hecho ellos. Sobre esta base científica hay que hacer itinerarios de salida de buses, para que sea mucho más rentable.

¿Qué viene ahora?

Una vez que sea aprobado el plan, hay que empezar a implementarlo. Hay que hacer un estudio a diseño final del BRT para determinar cómo serán las paradas, cuántas, cada cuánto tiempo deben salir los buses, cuánto debe ser la capacidad de los buses, etc. Si se elige en este primer plan empezar con buses rápidos de transporte necesitamos hacer estudios de preinversión.



¿Cómo apoyará la Gobernación?

Nosotros necesitamos cerrar este estudio hasta el 11 de agosto, tenemos que mejorarlo con la ayuda de todos. Habrá charlas con universidades, con el Colegio de Arquitectos, con la Sociedad de Ingenieros, etc. para que este proyecto no tenga un color político. Nosotros vamos a seguir apoyando a los municipios que necesitan integrarse a la capital.



¿Puede fracasar?

Pudimos haber contratado a una consultora, pero sabíamos que no era el camino adecuado, por eso acudimos al JICA. Queremos que este proyecto no tenga colores políticos o que una institución lo apadrine, queremos que se convierta en el proyecto de todos. Este estudio yo lo equiparo a lo que fue el Plan Techint, que sirvió para planificar la ciudad. Este estudio tiene la misma equivalencia, por lo tanto, hay que darle la importancia necesaria.