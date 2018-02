Uno de los antiguos ideólogos de la lucha autonómica cruceña ha salido al paso al debate sobre el estatuto recientemente promulgado por el gobernador Rubén Costas. Se trata de Carlos Dabdoub Arrien, expresidente del Comité pro Santa Cruz, uno de los primeros colaboradores de Costas cuando en 2006 se convirtió en el primer prefecto elegido por el voto de los cruceños.

Exsecretario de Autonomía de la exprefectura, Dabdoub hoy dice que tanto los argumentos de Demócratas como los del expresidente cívico Branko Marinkovic son valederos en una sana discusión democrática, pero, para él, ahora es tiempo de mirar hacia adelante para mejorar el texto departamental aprobado –del que, reconoce, no ha revisado mucho– para profundizar la autonomía.

- Hay un debate político intenso hoy en Santa Cruz sobre el estatuto y la autonomía. En la Gobernación, se celebra el logro de la puesta en vigencia del texto departamental. Pero el expresidente cívico Branko Marinkovic critica que se promulgará un estatuto diferente al que fue votado en 2008. ¿Cuál es su posición?

Yo lo veo como un vaso que está por la mitad: Unos piensan que está medio vacío y otros que está medio lleno. Creo que las dos posiciones tienen sus razones de ser. Quienes invocan de que sí, había que aprobar el estatuto, porque al final de cuentas, “más vale pájaro en mano, que 100 volando” –y creo que esa es también la opinión de Carlos Hugo Molina, que publicó hoy en un artículo. Pero, por el otro lado, también es cierto de que el pueblo votó el 4 de mayo de 2008 en un referéndum y por lo tanto, cualquier modificación tendría que volver para conocer la opinión del pueblo.

- Pero, en su calidad de expresidente cívico cruceño, ¿qué lectura tiene?

En todo caso, a mí me parece que entre las dos posiciones, si bien ambas tienen razón, la Gobernación tendrá todos sus justificativos para poder darle vigor y fuerza a este estatuto. Yo reconozco que no conozco todos los cambios que ha habido en el estatuto, pero sí a mí me parece importante el recordar de que el pueblo votó el 4 de mayo de 2008 por un texto distinto al de hoy, que era mucho más profundo, tenía una autonomía de avanzada, en realidad.

- Entonces, ¿qué debe hacerse ahora a futuro?

La autonomía es eso: es un proceso, vienen las transformaciones. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es no mirar tanto hacia atrás, mirar hacia adelante y seguir viendo la posibilidad de que en un futuro, cuando ya no tengamos también un Gobierno tan centralista, podamos modificar ese estatuto porque el estatuto no es como la Biblia, donde lo que escrito está se queda así.