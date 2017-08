Camionero, motociclista y peatón mueren en las vías

El conductor de un camión de alto tonelaje, un motociclista y un peatón perdieron la vida ayer en tres accidentes de tránsito ocurridos en la carretera Bioceánica del departamento de Santa Cruz y en la capital cruceña, respectivamente. En estos casos hubo personas lesionadas de consideración, informó la Policía.



El primer percance tuvo lugar en horas de la madrugada (2:50) en el kilómetro 126 de la carretera a Puerto Suárez, a la altura de la localidad Pozo ‘el Tigre. El camión Volvo, placa 553-KDE, colisionó de forma frontal con un tractocamión Renault, provocando un fuerte impacto que hizo añicos la estructura de los colosos motorizados.



En el Volvo falleció el conductor Juan José Valverde Jaro (42), cuyo cuerpo quedó aprisionado entre el amasijo de fierros. Asimismo, resultaron heridos su esposa, Lourdes Villarroel Herrera (35) y sus hijos, María Juliana y Juan José Valverde Villarroel, de ocho y de tres años, respectivamente.



El conductor del Renault, Cecilio Cabrera Sejas, de 36 años, también sufrió heridas. Los lesionados fueron trasladados a centros médicos, informó Constantino Sejas, director del Organismo Operativo de Tránsito.

Invasión de carril

En las investigaciones preliminares en la zona de Pozo ‘el Tigre, los agentes verificaron que el violento choque se dio a raíz de que el Volvo en un momento dado circuló por el carril contrario, ocasionando el choque en un ambiente oscuro por el horario.

“Conforme a los datos médicos, la niña María Juliana se encuentra en estado grave; al parecer, sufrió hundimiento de cráneo. Su madre y su hermano, aparentemente, están menos graves”, manifestó Sejas.



En la misma ruta, pero en el km 400, a la altura de la comunidad San Manuel, murió atropellado Heli Zeballos Saucedo (64). De acuerdo con el informe de la Policía de Roboré, el transeúnte, aparentemente, caminaba por la calzada a las 5:00 y en ese momento un vehículo que circulaba a gran velocidad lo arrolló.



El conductor infractor se dio a la fuga en su motorizado en vez de prestar socorro al infortunado transeúnte. Poco después, el hombre, con fracturas expuestas en los miembros inferiores, fue trasladado al hospital Germán Vaca Díez de Roboré por una ambulancia, pero falleció a consecuencia de las graves heridas.



El tercer caso con muerte ocurrió ayer por la tarde en la avenida Beni y sexto anillo, donde perdió la vida el pasajero de un motociclista, cuya identidad no se dio a conocer. El cuerpo del occiso fue trasladado a la morgue judicial. Por versión de testigos, se sabe que un vehículo hizo un giro no permitido, lo que causó el choque con la moto. El acompañante del conductor murió por las lesiones que sufrió al no llevar casco de protección.