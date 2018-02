Karen Vanesa Lladó Surubí (18), oriunda de San Ignacio de Velasco, tiene el brazo izquierdo inmovilizado hace más de un año. Tiene una niña de 3 años y un varón de cinco meses y depende del trabajo de su abuela, que se dedica a lavar ropa, para mantenerlos.



El 15 de enero de 2017, la joven tenía dos meses de embarazo y cargaba a su niña de dos años en la motocicleta que manejaba su esposo Pablo Osvaldo Castedo Tomichá. Eran las 23:00 cuando cayeron a un canal de drenaje en el quinto anillo de la radial 13, donde se habían realizado refacciones pero no había ninguna señalización ni barandas de protección, por lo que pasaron de largo.



Su esposo falleció instantáneamente, la niña por fortuna no sufrió heridas graves pero la mujer resultó con el brazo izquierdo lisiado y no pudo hacerse curar por falta de recursos.



“Mi esposo trabajaba en una granja avícola y era el que nos sostenía. Mi abuela lava ropa y me ayuda a criar a mis hijos. Ando de casa en casa, quiero trabajar pero no puedo por mi brazo”, contó.



La mujer vive en el barrio Nuevo Mundo del Plan Tres Mil en dos cuartos que alquila su abuela.



“Mi hija por suerte sufrió herida leve pero yo quedé hasta ahora lisiada de mi brazo y no puedo hacer nada”, contó la mujer mientras bregaba para levantar a su bebé con el brazo derecho.



“Quisiera que el alcalde venga y vea cómo vivo, sé que él me entendería”, agrega, llorando.



Karen Vanesa cuenta que no tiene dinero ni para su pasaje en micro, por lo que para cualquier diligencia depende de la ayuda de su abogado para trasladarse. “Para curarme mi brazo en el exterior necesito $us 10.000 pero no tengo; hay un juicio contra la Alcaldía y estoy a la espera de un resarcimiento”, acotó.



Su abogado Juan Carlos Soliz expresó que se demandó a la Alcaldía por resarcimiento de daños y perjuicios por la muerte del motociclista. Afirmó que la Alcaldía no se siente responsable pero no había señalética en el lugar.



“Hemos presentado pruebas en la investigación del caso de que en ese mismo lugar incluso cayó una patrulla policial y antes otro motociclista también cayó y murió por las mismas circunstancias, falta de señalización”, aseguró.



El abogado de la afectada dice que ha entregado una carta notariada a la Alcaldía para que active el seguro pero no tuvo respuesta. “Esperamos y confiamos en la justicia”, dijo Soliz, quien, sin embargo, no especificó montos.



Desde la Alcaldía se conoció que luego de haberse rechazado un proceso penal, la causa se lleva como un juicio civil.



EL DEBER intentó contactarse con Silvia Arispe, secretaria de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, pero no se logró ubicarla.



El 16 de enero, el secretario de comunicación de la comuna, Jorge Landívar, manifestó que en un principio el juez convocó a conciliación pero cuando el seguro trató un acercamiento los abogados de la afectada pidieron un monto exagerado y por eso el seguro optó por ir a juicio.



Asimismo, detalló que Santa Cruz cuenta con más de 200 kilómetros de canales y no se colocó barandas metálicas de protección porque se necesita millones de dólares y no existe presupuesto porque el metro cuadrado de baranda cuesta $us 40.

Peritaje del IITCUP

Entregarán resultados

El Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP) ya elabora los informes del peritaje que se está realizando respondiendo a una orden judicial. Los peritos inspeccionaron el lugar del accidente para levantar evidencias.



Pidieron informe en el concejo

El concejal Tito Sanjinez en una reciente sesión en el Concejo Municipal, pidió informe en torno al trágico accidente que acabó con la vida del motociclista Pablo Osvaldo Castedo, que dejó a 2 niños huérfanos.