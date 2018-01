Branko dice que Costas actuó como Evo al promulgar el Estatuto

El expresidente del Comité pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, lamentó que se haya puesto en vigencia un Estatuto Autonómico distinto al que fue votado por más del 80% de los cruceños. El exdirigente cívico aseguró que con esta acción el gobernador Rubén Costas actuó de la misma manera que Evo Morales cuando decidió no obedecer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

"La mentira se ha vuelto un común denominador para mantenerse en el poder. Así como Evo Morales no respetó el 21 de febrero, donde los bolivianos le dijeron a Evo: 'no queremos su repostulación', Rubén Costas no respetó el voto por un Estatuto que votó más del 80% de los cruceños", dijo Marinkovic en entrevista con el programa 'Desayuno' de Gary Añez en Radio Uno.

El excívico dijo que no se trata de los cambios que se realizaron en la carta departamental sino de que se ha puesto en vigencia una norma que no fue apoyada en las urnas y de manera democrática. "Así como toda esa juventud que ha salido en masa en el país a reclamar el voto, mi obligación es al haber sido uno de los impulsores del Estatuto (ahora) decir y tengo que reclamar: señores no respetaron nuestro voto", aseguró.

El 4 de mayo de 2008, un 85% de votantes aprobó el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. El documento, si bien fue reconocido por la nueva Constitución, promulgada en 2009, fue obligado a adecuarse a ella. Un proceso que duró hasta este año, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) le dio vía libre.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, en su discurso de promulgación del Estatuto el martes se refirió a los detractores de la adecuación constitucional y reconoció que si bien hubieron concesiones era necesario para avanzar en la consolidación de la autonomía.

“Alguien podría decir que no fue una victoria perfecta, e incluso hay quienes, alimentados de la ingenuidad del radicalismo, lo consideraron una derrota. Lo cierto es que hacer política es también saber elegir en situaciones incómodas. Y nosotros elegimos no estancarnos y avanzar con una adecuación que nos permita desarrollar la autonomía dentro de los límites impuestos en la Constitución”, dijo Costas.

