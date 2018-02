El día después de la aprobación del Estatuto del Departamento Autónomo de Santa Cruz trajo la resaca de una vieja pelea política que está a punto de cumplir 10 años. Temprano, en el programa Desayuno de Gary Áñez, Branko Marinkovic, expresidente cívico que promovió el estatuto e hizo la campaña del referendo en 2008, aseguró que así como se le critica a Evo Morales que no respeta el voto del pueblo en el 21-F, a Rubén Costas también se le debería criticar por no respetar el voto de los cruceños que aprobó con más del 80% el estatuto autonómico, que ha sido adaptado a la nueva Constitución y aprobado.

El empresario aceitero, refugiado en Brasil, acusado de alzamiento armado por el Gobierno en el caso Rózsa, no quiso entrar en detalles sobre el contenido del texto promulgado, pero aseguró que con él no se pueden aprobar en el departamento ni el título de bachiller. Dijo que su defensa no era por el texto, sino por el principio de defender el voto del ciudadano. “Es mi obligación, al ser uno de los impulsores de este estatuto, uno de sus creadores, decir, ‘saben qué, señores, no respetaron nuestro voto’”, dijo.

Un golpe

Las declaraciones de Marinkovic tanto en el programa de radio como en su Twitter, sacaron de balance a Demócratas y a la Gobernación cruceña, que con la puesta en vigencia del estatuto habían logrado instalar un debate con el Gobierno sobre el término “autonomía económica federal”. Ayer, hubo que esperar hasta el final de la tarde para que uno de sus voceros salga al paso de Marinkovic. Fue el senador Carlos Pablo Klinsky, que presidió la Asamblea Provisional Autonómica, que escribió el texto de 2008 terminado de reformar por la Asamblea Legislativa Departamental en 2017.



Klinsky recuerda que cuando era presidente de la Asamblea Preautonómica no había aún una nueva Constitución, que una vez que esta entra en vigencia, no puede haber un documento de menor jerarquía que vaya en contrarruta a la Carta Magna y que lo promulgado el martes por el gobernador es lo máximo que se ha podido aprobar hoy. “Por supuesto que desearíamos mantener el otro texto, pero no es posible”, confesó Klinsky. “Es muy romántico quedarse en el pasado, pretender que la Constitución se adapte al Estatuto. No va con las posibilidades políticas y jurídicas del país”, añadió.



Para Juan Carlos Urenda, abogado constitucionalista y proyectista del estatuto original, lo expresado por Klinsky se podría discutir. Recordó que el referendo del estatuto es anterior al de la Constitución y, al no tener las normas un efecto retroactivo, se podía discutir su adecuación. Además, se pregunta ¿por qué corrieron apresuradamente a obedecer a un Tribunal Constitucional tan nefasto en vez de respetar la voluntad popular expresada en el referendo del 4 de mayo de 2008? Para Urenda, todo esto trajo más problemas que beneficios.

¿Lo festejan en el MAS?

“Celebro la promulgación del Estatuto Departamental de Santa Cruz. Un documento que al fin está adecuado a la CPE, en el marco del Estado Plurinacional con autonomías”, escribió la senadora oficialista Adriana Salvatierra. Desde varias cuentas oficialistas se ‘celebra’ la adecuación del Estatuto, en contrarruta a lo expresado por su bancada departamental, que criticó la adaptación constitucional, por considerarlo menos democrático que el texto original. Así lo dijo el asambleísta Edwin Muñoz, que reclamó la elección por voto de los subgobernadores, sin considerar que una sentencia constitucional lo prohíbe. Es decir, no se adapta al nuevo bloque constitucional del Estado.



También hubo cierta contracción a la línea que celebra la promulgación el presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, Rodolfo Vallejos, aseguró que no están de acuerdo con el estatuto porque redistribuye lo que sobra de las regalías una vez la Gobernación paga sus deudas y las contrapartes de obras comprometidas. Vallejos amenaza con movilizaciones, pese a que la Gobernación siempre distribuyó de la misma forma el remanente de las regalías y su inclusión en el Estatuto no supuso cambio.



Sin embargo, la línea ‘celebratoria’ se volvió oficial cuando fue enarbolada por el mismo presidente Evo Morales. En un acto público, describió al estatuto como “una autonomía constitucional”, distinta a la buscada por Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija entre 2007 y 2008, “destinada a separar de Bolivia a la llamada media luna”. Aseguró que el triunfo del MAS en esas regiones en las elecciones de 2014 terminó por formar la luna llena. Es como si la constitucionalización del Estatuto fuera la confirmación de esa victoria.

Las urnas

Marinkovic también le echó la culpa de la victoria de Evo Morales en Santa Cruz a la falta de renovación de la oposición. Cree que Costas no puede criticar a Morales cuando lleva el mismo tiempo gobernando que él, y más aún el alcalde Percy Fernández. Añadió que la oposición no ha construido un proyecto alternativo, que dejó caer la autonomía que era un proyecto diferente al del MAS. “Hoy en día, lo único que se propone es copiar la alternativa fracasada de Venezuela, que no le propone un proyecto alternativo a la gente. Le propone en Venezuela reemplazarlo a Maduro y en Bolivia juntarse para reemplazarlo a Evo”, dijo.



Mientras Samuel Doria Medina prefiere no involucrarse en “pleitos regionales”, Klinsky cree que lo que menos se necesita hoy es un opositor de la oposición. “No es bueno confrontar a la única oposición que se hace hoy en el país. Así no les guste a mucha gente no solo se gana con candidatos e ideas, también se gana con partido y proyecto y en Demócratas estamos construyendo un partido y una propuesta”, concluyó.