Blindado fue atacado con 53 balas de 8 armas diferentes

A casi 25 días del asalto del año, donde una banda de brasileños vinculada al PCC se llevó cerca de $us 800.000 de un vehículo de transporte de valores Brinks, se ha conocido que el ataque al motorizado fue ejecutado con armas de ocho calibres diferentes, que impactaron en el blindado 53 tiros de munición de uso militar.

La vagoneta Nissan Patrol azul, de categoría de seguridad 5, que tras el asalto parecía una coladera, registra orificios de balas de calibres 7.26x54, 9.15 y 7.26x51, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Así lo reveló el informe del peritaje balístico, al que accedió EL DEBER, realizado por especialistas del Instituto de Investigaciones Técnicas Científicas de Universidad Policial (Iitcup) en el carro blindado, como parte de las investigaciones de este caso que tiene con detención preventiva a 8 personas en el penal de Palmasola, entre ellos el brasileño Mariano Tardelli, sindicado el líder de la organización criminal.

El extranjero, que se recupera de la herida de bala que sufrió en el cruce de fuego con los policías al día siguiente del atraco, está recluido en un área de máxima seguridad del PC-7, aunque el Gobierno anunció que lo trasladarán al penal de Chonchocoro en La Paz.

Al igual que Tardelli están presos en Palmasola el peruano Pablo Rolando Guzmán de la Cruz, el brasileño Luis Miguel Monteiro Duarte, Nataly Cuéllar Franco, la novia de Tardelli, Yovana Franco Méndez, los hermanos Surubí y Juan Andrés Vargas. Hay al menos cuatro prófugos, que siguen siendo buscados en la zona de la frontera con Brasil.

Brinks envió plata 15 veces

Los Bs 2,6 millones y $us 350.000 que llevaba Brinks a requerimiento del Banco Mercantil Santa Cruz hasta la sucursal bancaria de la entidad financiera en Puerto Aguirre, era una cantidad inferior a la que se transportó por esta misma ruta en al menos 15 oportunidades en 2016.



Por ejemplo, los informes que conoce la Fiscalía indican que en enero y febrero del año pasado, las sumas transportadas eran mayores a las del día del asalto. En enero de 2016 se llevó Bs 3.450.000 y $us 450.000; y en febrero, 2.500.000 y $us 400.000. Los otros envíos fueron menores.

No hay la plata

Después de intensos rastrillajes realizados, en la zona del asalto, por grupos tácticos policiales que se desplazan entre las localidades de Roboré, Santa Ana de Chiquitos, la propiedad Laura y extensas zonas de la selva, la Policía aún no encontró el dinero robado en el atraco.

Una de las hipótesis que surgieron sobre este dinero es la que planteó Tardelli, que le dijo al juez que ordenó su encarcelamiento que el dinero había sido quemado el día en que se enfrentaron a los policías.

Esta posibilidad será confirmada o desestimada el miércoles de esta semana, día en el que se tiene prevista una inspección a la hacienda Laura de peritos del IDIF, que buscarán rastros para descartar o confirmar la explicación del brasileño. En la propiedad del enfrentamiento se hallaron 32 casquillos de balas, 8 uniformes camuflados, 6 pantalones, una chompa y una maleta.

Tardelli está aislado en una celda

Cuando acudimos hasta el bloque B del Pc-7, régimen cerrado de máxima seguridad de la cárcel de Palmasola, Mariano Tardelli estaba en su celda, atendido por los paramédicos del PC-4. “Le están haciendo curaciones porque todavía está con una bala en el cuerpo”, comentaron los agentes de seguridad.



Está aislado en una celda, pero todos los días es sometido a curaciones y limpiezas en la herida del lado derecho de la clavícula. Los médicos aconsejan que todavía no puede ser sometido a una cirugía para extraerle el proyectil, mientras la herida no sane y cicatrice.



Tardelli fue detenido la mañana del sábado 8 de abril en Naranjo a 30 kilómetros de Roboré. Ese día en la tarde fue trasladado a Santa Cruz y el domingo 9 fue cautelado. Se presentaron primero dos abogados para asumir su defensa. Antes de la audiencia acudieron otros tres abogados para ofrecer sus servicios.



Al final apareció un abogado y asumió la defensa, lo que provocó malestar a los otros, que se retiraron. Tardelli está solo, no tiene familiares, pero recibe visitas restringidas y los nombres son sujeto a revisiones.

Sin embargo ya hay personas cristianas que llegaron hasta su celda para orar por su vida.