Aumentan los viajeros hacia los pueblos durante el feriado

Ayer, a media tarde, la terminal Bimodal cruceña ya rebosaba de pasajeros: entre un 20 y un 30% más del flujo habitual, según funcionarios de la ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes). Ese flujo, que en promedio supera los 15.000 pasajeros, volverá a su ritmo normal, según un vendedor de la flota El Dorado, que solo ha incrementado un bus para cubrir más rutas por estos días de Semana Santa. “Esta época no es como Navidad. Mañana todo va a volver a ser normal”, dijo.

“Anoche (jueves) todos los buses estaban llenos. Entre las 17:00 y las 18:00 aumentaron los reclamos por demoras en la salida”, comentó un funcionario de la ATT. Los reclamos por los precios tampoco faltan.

A voz en cuello, los vendedores ofrecen pasajes a Sucre en semicama a Bs 110, cuando la tarifa máxima es de Bs 126.



Esperanza, que viaja a La Paz a ver a su hermano, se queja de que quisieron cobrarle Bs 210 por el pasaje, ignorando que la tarifa máxima en un asiento semicama es de Bs 160.

Hasta finales de la tarde, unos 30 pasajeros se acercaron al puesto de información turística que atiende Janeth Mallea para preguntar qué lugares podían visitar en la ciudad. Con un mapa que luego se llevan los turistas, Mallea les detalla los templos que se pueden visitar, los edificios públicos y patrimoniales como el Museo de Historia y los puntos de interés artístico y cultural, como la Manzana Uno.

El 70% de los que firman su libro de registro son bolivianos. El resto viene de Perú, Argentina y países limítrofes. “Vienen pocos extranjeros, pero los nacionales viajan a Sucre, Cochabamba y La Paz. Muchos se van a Copacabana, para conocer el recorrido de las 14 estaciones del vía crucis”, detalla Miriam Flores, responsable de informaciones de la Bimodal. “La demanda de pasajes aumenta hasta un 30%”, afirma.

Ayer, el destino más ofrecido era Sucre, que costaba, en asiento semicama, Bs 120. Los vendedores más elegantes y de trato más profesional eran los de la empresa Andorinha Cruceña, que lleva pasajeros hasta San Pablo (Bs 580), Río de Janeiro (Bs 820) y Campo Grande (Bs 250).

Desde otros puntos de la ciudad también partieron decenas de buses rumbo a los valles cruceños y la Chiquitania.

Por su parte, la Gobernación promocionó algunos destinos con riqueza arqueológica, como los valles cruceños (Samaipata y Comarapa), el Norte Integrado (San Carlos) y la Chiquitania (San José, Roboré y Santa Ana de Velasco).

Servicios de meteorología anuncian lluvias con tormentas eléctricas para el fin de semana largo en Santa Cruz

Los servicios de meteorología pronostican lluvias, con tormentas eléctricas, desde hoy hasta el domingo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) publicó en su página web que las temperaturas durante el fin de semana largo oscilarán entre los 20° C y 30° C, pero habrá precipitaciones de moderadas a intensas en la capital cruceña.



El Senamhi informó de que hoy habrá lluvias, de menor intensidad, mientras la temperatura máxima será de 31° C y se espera una mínima de 22° C. Para mañana prevén tormentas eléctricas y la temperatura fluctuará entre los 22° C y los 29° C. Para el domingo también se esperan precipitaciones, con tormentas eléctricas, y una máxima de 30° C.



Por su parte, el servicio Agrometeorológico, dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, prevé lloviznas ocasionales con mayor frecuencia a partir de mañana, mientras que los vientos serán predominantes de dirección sur. /Deisy Ortiz