Audio revela caso de discriminación en la Gabriel René Moreno

A través de un audio difundido en las redes sociales se conoció un nuevo caso de discriminación y racismo en la ciudad de Santa Cruz y en esta ocasión el involucrado es un docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).

El acusado, que fue identificado como J. C. H. , catedrático de la carrera de Ciencias Jurídicas, fue grabado por sus estudiantes en un acalorado "debate" en el que se refirió a los paceños como “collas de m…”, “asaltantes”, “ladrones”, “masistas” y “centralistas”.

“Los collas de m… nos roban a nosotros los cambas. Entonces los collas de m… que son de La Paz, nos roban, acá nos asaltan. Son delincuentes, corruptos, toditos, collas de m…, hijos de p… nosotros no somos asaltantes ni ladrones, pero los collas de m… sí lo son”, se escucha decir al docente.

Una de las universitarias que reprochó esa actitud fue descalificada por el mismo docente, que no aceptó ninguna crítica e incluso intentó expulsarla de sus clases.

“Andá a j… a otro lugar, a mí no me j… a mí no me vengas con h…, c… se me va de aquí. Ustedes se molestan porque les digo que son masistas, centralistas. Se molestan cuando les digo que los ladrones son los collas y no los cambas (…)”, aseveró.

El delegado de la Uagrm y presidente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Alejandro Añez, confirmó que el incidente sucedió hace una semana en instalaciones de esa casa de estudio.

“Hace una semana se ha suscitado el caso, ya estamos en la justicia universitaria y estamos pidiendo que ofrezca disculpas públicas y su renuncia. Si es que no hace ninguna de las dos cosas, vamos ir al Consejo Universitario y pedir su expulsión”, aseveró.

Además, Añez reveló que el docente ya incurrió en actos de discriminación en tres oportunidades, aunque esta vez recién fue denunciado.

“No es la primera vez que comete ese tipo de actos, pero esta vez sí lo grabaron y por eso se lo denunció (…). Antes que se difunda los audios, hemos hablado con él, al principio dijo que no era tan grave, y luego cuando se le presentó las grabaciones, no quiso hablar más y nos retó a que lo denunciáramos donde sea y que él asumiría su defensa. Creemos que la rosca de docentes lo protege”, indicó.

El dirigente de la CUB agregó que el docente debe presentar sus descargos el lunes ante la universidad y al mismo tiempo, los estudiantes protagonizarán un mitin.

“Vamos a seguir con (este caso) mano dura hasta que lo expulsen”, apuntó.

Reacciones

El Consejo Distrital de Juntas Vecinales de Santa Cruz pidió un informe detallado al rector de la UAGRM sobre el caso y advirtió que en caso de comprobarse los actos de discriminación, el docente debe ser retirado.

Las críticas no se hicieron esperar en las redes sociales e incluso hubo personas que pidieron que el docente sea juzgado por violar la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.