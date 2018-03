Aseguran que sería un desastre para el pueblo

A Roberth Hurtado, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de Salud de Santa Cruz, se le hace imposible que se dejen de pagar más de 1.800 ítems del sector por una decisión de la Gobernación. “No lo permitiremos. Si tenemos que enfrentarlos, lo vamos a hacer, porque sería un desastre para la población”, dijo ayer.

Asegura que el retiro de este personal provocaría un colapso en el sistema de salud departamental, que implicaría atender solo en servicios de emergencias en los seis hospitales de tercer nivel de la capital (Japonés, San Juan de Dios, de Niños, Maternidad, Oncológico y Banco de Sangre), cerrando el resto de las especialidades.

De hecho, este año la Gobernación había transformado 273 contratos temporales en ítems definitivos. En esa oportunidad, el secretario de Salud, Óscar Urenda, explicó que con eso se llegaba a 1.850 ítems pagados con dinero departamental y prometió que todos los trabajadores tendrán estabilidad laboral. Cuando se le trató de hacer la consulta sobre las consecuencias de la decisión del gobernador, Urenda prefirió analizar a fondo la decisión tomada antes de pronunciarse.



Lo mismo sucedió con el Colegio Médico de Santa Cruz, que espera tener una comunicación oficial de la Gobernación antes de referirse al tema.

Hurtado cree que la responsabilidad mayor es del Estado central y señala que están en un conflicto similar con la Alcaldía, a la que reclaman el pago del bono de vacunación, otra de las obligaciones que la Gobernación dejará de pagar, según lo anunciado ayer. Hurtado dijo que hoy pararán todos los centros de salud de la capital, más el hospital Francés, y de no llegar a un acuerdo con el municipio, mañana habrá paro de todos los hospitales municipales para entrar en paro general durante la siguiente semana.

“Costas está en campaña”



Para Rodolfo Vallejos, alcalde de Cabezas (MAS) y presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz, es una sorpresa la decisión de Costas, porque se había comprometido a apoyar a los municipios cruceños. “Lo veo muy mal. Creo que el problema es que está iniciando su campaña para Santa Cruz de la Sierra. Quiere ser candidato a alcalde en 2020, por eso invierte más recursos en la ciudad y no le estaría interesando las provincias”, dijo.



Aseguró que va a analizar con su directorio y el resto de los alcaldes las posibles medidas a tomar, pero no está de acuerdo con cortar el desayuno y almuerzo escolar. Aseguró que los dineros de Incahuasi se recibieron solo en 2017, gestión en la que la Gobernación no redistribuyó ni un solo centavo de regalías. Vladimir Peña explicó que este año ya no se licitó el desayuno ni el almuerzo escolar porque no se puede ser irresponsable, si no hay con qué pagarlo. El beneficio comenzó con los municipios más pobres, pero llegó a cubrir la mitad del gasto en 43 alcaldías. Vallejos no cree que no haya recursos. Si así fuera, cree que Costas no estaría ofreciendo otro puente para el Urubó.